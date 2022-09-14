Достаточно варить картофель: оригинальный рецепт в духовке
Источник:инстаграмм Вкусные домашние рецепты
Обычно мы отвариваем картошку на обед или ужин, но это так банально. Мы научим вас, как оригинально и современно подать ее к столу, что все были в восторге.
Целый запеченный картофель нарезан гармошкой – оригинальный и интересный способ подать привычный ингредиент к столу так, чтобы все были поражены. Процесс приготовления довольно простой и быстрый, главное острый нож с тонким лезвием.
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Такой картофель можно подавать не только с любимым соусом, но и с домашним салом или творогом. Перед приготовлением обязательно снимите с нее шкурку, ведь после выпечки она может горчить. Если приготовить очищенный картофель, то будет еще вкуснее и нежнее.
Рецепт картофеля гармошкой
Время: 1 – 2 часаИнгредиенты:
– картофель;
- сливочное масло.
Для соуса:
– 2 – 3 столовые ложки густой сметаны;
– 1 столовая ложка крем-сыра;
– 1/3 чайной ложки соли;
– укроп
– полчайной ложки молотой паприки.
Приготовление:
- Очищенный картофель нарезаем на тонкие ломтики не дорезая до конца.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Выложите картофель на противень. На каждую положите немного сливочного масла и накройте все пищевой фольгой. Запекаем 30 – 40 минут при 200 градусах, включаем режим конвекции и печем еще 30 минут до золотистой корочки. В зависимости от духовки, картофель может готовиться быстрее или медленнее, поэтому ориентируйтесь по своей духовке.
- ️Соединяем все ингредиенты для сметанного соуса.
- Подаем готовый картофель смазанный соусом или соус отдельно.
Приятного тебе аппетита!