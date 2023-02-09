Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом аппетитного, хрустящего картофеля, запеченного половинками с сыром пармезан.

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Оно прекрасно подойдет как основное блюдо, закуска к пиву или гарнир к мясу или рыбе. Обязательно подавайте ее с соусом – так вкуснее!

Рецепт запеченного картофеля с творогом.

  • Время: 60 – 70 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Картофель моем и отвариваем в подсоленной воде.
  • Нарезаем пополам и маринуем ее в специях смешанных с маслом.
  • Панируем срезы половинок в тертом пармезане, выкладываем на противень покрытый пергаментом сыром вниз.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем блюдо 30 минут, или пока картофель и сыр не станут хрустящими.
  • Смешиваем соус и подаем блюдо на стол.

Приятного аппетита!