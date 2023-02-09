Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом аппетитного, хрустящего картофеля, запеченного половинками с сыром пармезан.

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Оно прекрасно подойдет как основное блюдо, закуска к пиву или гарнир к мясу или рыбе. Обязательно подавайте ее с соусом – так вкуснее!

Рецепт запеченного картофеля с творогом.

Время: 60 – 70 минут

60 – 70 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 10 граммов соли;

– черный молотый перец;

– половина чайной ложки сухого чили;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка сухого чеснока;

– 1 чайная ложка кориандра;

– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;

– 4 столовые ложки масла;

– 200 граммов сыра пармезан.

Для соуса:

– 150 граммов майонеза;

– 30 граммов соуса кимчи или шрирача.

Приготовление:

Картофель моем и отвариваем в подсоленной воде.

Нарезаем пополам и маринуем ее в специях смешанных с маслом.

Панируем срезы половинок в тертом пармезане, выкладываем на противень покрытый пергаментом сыром вниз.

Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем блюдо 30 минут, или пока картофель и сыр не станут хрустящими.

Смешиваем соус и подаем блюдо на стол.

Приятного аппетита!