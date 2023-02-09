Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом аппетитного, хрустящего картофеля, запеченного половинками с сыром пармезан.
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Оно прекрасно подойдет как основное блюдо, закуска к пиву или гарнир к мясу или рыбе. Обязательно подавайте ее с соусом – так вкуснее!
Рецепт запеченного картофеля с творогом.
- Время: 60 – 70 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Картофель моем и отвариваем в подсоленной воде.
- Нарезаем пополам и маринуем ее в специях смешанных с маслом.
- Панируем срезы половинок в тертом пармезане, выкладываем на противень покрытый пергаментом сыром вниз.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем блюдо 30 минут, или пока картофель и сыр не станут хрустящими.
- Смешиваем соус и подаем блюдо на стол.
Приятного аппетита!