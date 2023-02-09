Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом апетитної, хрумкої картоплі запеченої половинками з сиром пармезан.

Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному

Воно чудово підійде як основна страва, закуска до пива чи гарнір до м'яса, чи риби. Обов'язково подавайте її з соусом – так смачніше!

Рецепт запеченої картоплі з сиром половинками

Час: 60 – 70 хвилин

60 – 70 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм картоплі;

– 10 грамів солі;

– чорний мелений перець;

– половина чайної ложки сухого чилі;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1 чайна ложка сухого часнику;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 4 столові ложки олії;

– 200 грамів сиру пармезан.

Для соусу:

– 150 грамів майонезу;

– 30 грамів соусу кімчі, або шрірача.

Приготування:

Картоплю миємо та відварюємо в підсоленій воді.

Нарізаємо навпіл та маринуємо її у спеціях змішаних з олією.

Паніруємо зрізи половинок у тертому пармезані, викладаємо на деко вкрите пергаментом сиром донизу.

Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо страву 30 хвилин, або поки картопля і сир не стануть хрусткими.

Змішуємо соус та подаємо страву до столу.

Смачного!