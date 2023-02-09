Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом апетитної, хрумкої картоплі запеченої половинками з сиром пармезан.
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Воно чудово підійде як основна страва, закуска до пива чи гарнір до м'яса, чи риби. Обов'язково подавайте її з соусом – так смачніше!
Рецепт запеченої картоплі з сиром половинками
- Час: 60 – 70 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Картоплю миємо та відварюємо в підсоленій воді.
- Нарізаємо навпіл та маринуємо її у спеціях змішаних з олією.
- Паніруємо зрізи половинок у тертому пармезані, викладаємо на деко вкрите пергаментом сиром донизу.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо страву 30 хвилин, або поки картопля і сир не стануть хрусткими.
- Змішуємо соус та подаємо страву до столу.
Смачного!