Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом апетитної, хрумкої картоплі запеченої половинками з сиром пармезан.

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Воно чудово підійде як основна страва, закуска до пива чи гарнір до м'яса, чи риби. Обов'язково подавайте її з соусом – так смачніше!

Рецепт запеченої картоплі з сиром половинками

  • Час: 60 – 70 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  • Картоплю миємо та відварюємо в підсоленій воді.
  • Нарізаємо навпіл та маринуємо її у спеціях змішаних з олією.
  • Паніруємо зрізи половинок у тертому пармезані, викладаємо на деко вкрите пергаментом сиром донизу.
  • Розігріваємо духовку до 200 градусів та запікаємо страву 30 хвилин, або поки картопля і сир не стануть хрусткими.
  • Змішуємо соус та подаємо страву до столу.

Смачного!