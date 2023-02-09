Хрустящий картофель половинками: рецепт с пармезаном

9 февраля 2023, 12:05
Читати новину українською

Источник:

Николай Люлько

Существует много разных рецептов из картофеля, но этот особенный. Он с хрустящей сырной корочкой.

Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом аппетитного, хрустящего картофеля, запеченного половинками с сыром пармезан.

Читайте также Котлеты с грибами или фрикадельки с овощами: блюда из куриного фарша, которые придутся по вкусу каждому

Оно прекрасно подойдет как основное блюдо, закуска к пиву или гарнир к мясу или рыбе. Обязательно подавайте ее с соусом – так вкуснее!

Рецепт запеченного картофеля с творогом.

  • Время: 60 – 70 минут
  • Порции: 4 – 6
Ингредиенты:
– 1 килограмм картофеля;
– 10 граммов соли;
– черный молотый перец;
– половина чайной ложки сухого чили;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 4 столовые ложки масла;
– 200 граммов сыра пармезан.
Для соуса:
– 150 граммов майонеза;
– 30 граммов соуса кимчи или шрирача.

Приготовление:

  • Картофель моем и отвариваем в подсоленной воде.
  • Нарезаем пополам и маринуем ее в специях смешанных с маслом.
  • Панируем срезы половинок в тертом пармезане, выкладываем на противень покрытый пергаментом сыром вниз.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем блюдо 30 минут, или пока картофель и сыр не станут хрустящими.
  • Смешиваем соус и подаем блюдо на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак