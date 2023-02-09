Хрустящий картофель половинками: рецепт с пармезаном
9 февраля 2023, 12:05Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Существует много разных рецептов из картофеля, но этот особенный. Он с хрустящей сырной корочкой.
Украинский шеф-повар Николай Люлько поделился с читателями рецептом аппетитного, хрустящего картофеля, запеченного половинками с сыром пармезан.
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Оно прекрасно подойдет как основное блюдо, закуска к пиву или гарнир к мясу или рыбе. Обязательно подавайте ее с соусом – так вкуснее!
Рецепт запеченного картофеля с творогом.
- Время: 60 – 70 минут
- Порции: 4 – 6
– 1 килограмм картофеля;
– 10 граммов соли;
– черный молотый перец;
– половина чайной ложки сухого чили;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка сухого чеснока;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 4 столовые ложки масла;
– 200 граммов сыра пармезан.
Для соуса:
– 150 граммов майонеза;
– 30 граммов соуса кимчи или шрирача.
Приготовление:
- Картофель моем и отвариваем в подсоленной воде.
- Нарезаем пополам и маринуем ее в специях смешанных с маслом.
- Панируем срезы половинок в тертом пармезане, выкладываем на противень покрытый пергаментом сыром вниз.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем блюдо 30 минут, или пока картофель и сыр не станут хрустящими.
- Смешиваем соус и подаем блюдо на стол.
Приятного аппетита!