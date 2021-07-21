Украинский повар вместе с военным поваром 4 батальона Королевского Шотландского полка Вооруженных Сил Великобритании, в полевых условиях приготовил настоящий борщ. Правда, Евгений добавил к традиционному украинскому блюду свои нотки уникальности вкуса с помощью особых ингредиентов.

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Он приготовил его на утке с добавлением несколько необычных ингредиентов – полевых трав.

полігон
Евгений Клопотенко / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины

Украинский борщ Клопотенко подавал для британских, американских и канадских союзников.

полігон
Евгений Клопотенко / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины

Поэтому присутствующие гости из стран-членов НАТО имели возможность прикоснуться к современному украинскому кулинарному искусству прямо на полигоне Широколановского Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений.

Британские партнеры также поделились собственными кулинарными традициями и угостили присутствующих традиционным шотландским хаггисом и десертами.

Полігон
Угощение на полигоне / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины

хаггіс
Классический Хаггис / Фото Смак юа

Как все происходило – смотрите в видео: