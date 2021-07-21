Украинский повар вместе с военным поваром 4 батальона Королевского Шотландского полка Вооруженных Сил Великобритании, в полевых условиях приготовил настоящий борщ. Правда, Евгений добавил к традиционному украинскому блюду свои нотки уникальности вкуса с помощью особых ингредиентов.

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Он приготовил его на утке с добавлением несколько необычных ингредиентов – полевых трав.



Евгений Клопотенко / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины

Украинский борщ Клопотенко подавал для британских, американских и канадских союзников.



Евгений Клопотенко / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины

Поэтому присутствующие гости из стран-членов НАТО имели возможность прикоснуться к современному украинскому кулинарному искусству прямо на полигоне Широколановского Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений.

Британские партнеры также поделились собственными кулинарными традициями и угостили присутствующих традиционным шотландским хаггисом и десертами.



Угощение на полигоне / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины

Хаггис (с англ. haggis) – это национальное шотландское блюдо из бараньего ливера: сердца, печени и легких. Эти ингредиенты измельчают с луком, салом, овсяной крупой и специями, и готовят в бараньем желудке. Внешне блюдо похоже домашнюю кровянку.



Классический Хаггис / Фото Смак юа

Как все происходило – смотрите в видео:

Напомним вам, что именно борщ – украинское национальное блюдо, Евгений Клопотенко подал для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.