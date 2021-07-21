Клопотенко накормил борщом участников украинско-британских военных учений Козак Мейс 2021
Источник:фейсбук сухопутных войск ВС Украины
Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко по приглашению командующего Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковника Александра Сырского устроил настоящий гастрономический праздник для участников украинско-британских военных учений "Козак Мейс-2021".
Украинский повар вместе с военным поваром 4 батальона Королевского Шотландского полка Вооруженных Сил Великобритании, в полевых условиях приготовил настоящий борщ. Правда, Евгений добавил к традиционному украинскому блюду свои нотки уникальности вкуса с помощью особых ингредиентов.
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Он приготовил его на утке с добавлением несколько необычных ингредиентов – полевых трав.
Евгений Клопотенко / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины
Украинский борщ Клопотенко подавал для британских, американских и канадских союзников.
Евгений Клопотенко / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины
Поэтому присутствующие гости из стран-членов НАТО имели возможность прикоснуться к современному украинскому кулинарному искусству прямо на полигоне Широколановского Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений.
Британские партнеры также поделились собственными кулинарными традициями и угостили присутствующих традиционным шотландским хаггисом и десертами.
Угощение на полигоне / Фото фейсбук сухопутных войск ВС Украины
Классический Хаггис / Фото Смак юа
Как все происходило – смотрите в видео:Напомним вам, что именно борщ – украинское национальное блюдо, Евгений Клопотенко подал для включения в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.