Відомий шеф-кухар поділився рецептом приготування кебабу з картоплею в духовці.

Євген Клопотенко опублікував рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Для приготування можна використовувати фарш із яловичини або телятини. Для того, щоб кебаб був соковитим – додайте до фаршу холодної води і неперевершений смак і аромат здивує всіх.

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Як приготувати кебаб

Інгредієнти:

– 500 г яловичого фаршу;

– 5 картоплин;

– 1 ч. л меленого коріандру;

– 1 цибуля;

– 1 лимон;

– 1 томат;

– 2 ч. л меленої паприки;

– 1 пучок петрушки;

– 50-70 мл холодної води;

– сіль.

У мисці змішайте фарш із соком лимона, додайте меленої паприки, коріандр, сіль, влийте до фаршу 50-70 мл холодної води, ретельно перемішайте. Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Томати помийте, почистіть, наріжте напівкільцями. Картоплю помийте, почистіть від шкірки, розріжте на чотири частини і відваріть 10 хвилин у каструлі в окропі. Вистеліть деко пергаментом, викладіть картоплю, додайте сіль, паприку, цибулю, сік половини лимона. Розігрійте духовку до 200 градусів. Сформуйте з фаршу кебаби, викладіть на деко з картоплею, відправте запікатись на 15-20 хвилин. Одночасно запікайте картоплю, витягніть – 10-15 хвилин. Кебаб – до готовності. Викладіть на тарілку кебаб з картоплею, томати, задекоруйте листям петрушки. Смачного!

Рецепт кебабу з картоплею від Євгена Клопотенко у відео: