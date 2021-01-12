Смачний кебаб з картоплею: домашній рецепт від Клопотенка
Відомий шеф-кухар поділився рецептом приготування кебабу з картоплею в духовці.
Євген Клопотенко опублікував рецепт на своїй сторінці в інстаграм. Для приготування можна використовувати фарш із яловичини або телятини. Для того, щоб кебаб був соковитим – додайте до фаршу холодної води і неперевершений смак і аромат здивує всіх.
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Як приготувати кебаб
- У мисці змішайте фарш із соком лимона, додайте меленої паприки, коріандр, сіль, влийте до фаршу 50-70 мл холодної води, ретельно перемішайте.
- Почистіть цибулю, наріжте скибочками. Томати помийте, почистіть, наріжте напівкільцями.
- Картоплю помийте, почистіть від шкірки, розріжте на чотири частини і відваріть 10 хвилин у каструлі в окропі. Вистеліть деко пергаментом, викладіть картоплю, додайте сіль, паприку, цибулю, сік половини лимона.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Сформуйте з фаршу кебаби, викладіть на деко з картоплею, відправте запікатись на 15-20 хвилин. Одночасно запікайте картоплю, витягніть – 10-15 хвилин. Кебаб – до готовності.
- Викладіть на тарілку кебаб з картоплею, томати, задекоруйте листям петрушки. Смачного!
Рецепт кебабу з картоплею від Євгена Клопотенко у відео:
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