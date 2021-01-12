Как правильно запечь куриную грудку в духовке: домашние рецепты
Вашему вниманию три рецепта запеченной куриной грудки, которые поразят всех.
Диетическое мясо курицы удивительно вкусное и низкокалорийное, но при неправильном приготовлении может выйти сухим. Smachno News подготовил три рецепта запеченной куриной грудки, где мясо всегда будет сочным и мягким. Эти блюда вы с легкостью приготовите дома.
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Куриная грудка запеченная с паприкой
Куриная грудка запеченная с паприкой
- Тщательно помойте куриную грудку, высушите бумажным полотенцем.
- Для для запекания куриной грудки приготовьте маринад. В миске смешайте соевый соус, с горчицей, оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи.
- Мясо тщательно смажьте маринадом, заверните в пищевую пленку и оставьте на 2-3 часа.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Заверните мясо в фольгу и отправьте запекаться на 45 минут до готовности.
Куриная грудка запеченная с овощами
Куриная грудка запеченная с овощами
- Помойте морковь, почистите от кожуры, брокколи помойте, нарежьте на соцветия.
- Тщательно помойте куриную грудку, высушите бумажным полотенцем. Для для запекания куриной грудки приготовьте маринад. В миске смешайте горчицу с оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи.
- Мясо тщательно смажьте маринадом, заверните в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. В форму для запекания выложите морковь, брокколи, мясо, накройте фольгой и отправьте запекаться на 40-45 минут до готовности.
Куриная грудка запеченная со сметаной
Куриная грудка запеченная
- Тщательно помойте куриную грудку, высушите бумажным полотенцем.
- Для для запекания куриной грудки приготовьте маринад. В миске смешайте сметану с оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи, тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Мясо тщательно смажьте маринадом, заверните в пищевую пленку и оставьте на 2 часа.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите мясо в форму и отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности. Приятного аппетита!
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