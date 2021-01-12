Вашему вниманию три рецепта запеченной куриной грудки, которые поразят всех.

Диетическое мясо курицы удивительно вкусное и низкокалорийное, но при неправильном приготовлении может выйти сухим. Smachno News подготовил три рецепта запеченной куриной грудки, где мясо всегда будет сочным и мягким. Эти блюда вы с легкостью приготовите дома.

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Куриная грудка запеченная с паприкой

Куриная грудка запеченная с паприкой

Ингредиенты:

– 200 г куриное филе;

– 4-5 ст. л соевого соуса;

– 2 ч. л горчицы;

– 2 ст. л оливкового масла;

– соль, черный молотый перец;

– 1,5 ч. л паприки.

Тщательно помойте куриную грудку, высушите бумажным полотенцем. Для для запекания куриной грудки приготовьте маринад. В миске смешайте соевый соус, с горчицей, оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи. Мясо тщательно смажьте маринадом, заверните в пищевую пленку и оставьте на 2-3 часа. Разогрейте духовку до 200 градусов. Заверните мясо в фольгу и отправьте запекаться на 45 минут до готовности.

Куриная грудка запеченная с овощами

Куриная грудка запеченная с овощами

Ингредиенты:

– 250 г куриного филе;

– 2 ч. л горчицы;

– 2 ст. л оливкового масла;

– 100 г моркови;

– 150 г брокколи

– соль, черный молотый перец.

Помойте морковь, почистите от кожуры, брокколи помойте, нарежьте на соцветия. Тщательно помойте куриную грудку, высушите бумажным полотенцем. Для для запекания куриной грудки приготовьте маринад. В миске смешайте горчицу с оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи. Мясо тщательно смажьте маринадом, заверните в пищевую пленку и оставьте на 1 час в холодильнике. Разогрейте духовку до 200 градусов. В форму для запекания выложите морковь, брокколи, мясо, накройте фольгой и отправьте запекаться на 40-45 минут до готовности.

Куриная грудка запеченная со сметаной

Куриная грудка запеченная

Ингредиенты:

– 200 г куриное филе;

– 2-3 ст. л сметаны 15-20%;

– 1 ч. л хмели-сунели;

– 2 ст. л оливкового масла;

– соль, черный молотый перец;

– 1,5 ч. л паприки.