Куриный кебаб с томатным соусом и рисом: домашний рецепт

Кебаб – популярное блюдо кавказской кухни, которое вы можете легко приготовить в домашних условиях. За 25 минут вкусный обед у вас на столе.

Кебаб из сочного куриного фарша со специями легкий в приготовлении. К блюду можно подать рис с пикантным томатным соусом, а также салат из свежих овощей.

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Кебаб с томатным соусом и рисом

Ингредиенты:

– 1 куриный кебаб;

– 130 граммов риса;

– 20 граммов сливочного масла 82%;

– 40 граммов томатов;

– 1 луковица;

– кинза;

– растительное масло;

– кориандр;

– перец;

– соль.