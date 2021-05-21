Куриный кебаб с томатным соусом и рисом: домашний рецепт

Кебаб – популярное блюдо кавказской кухни, которое вы можете легко приготовить в домашних условиях. За 25 минут вкусный обед у вас на столе.
Кебаб из сочного куриного фарша со специями легкий в приготовлении. К блюду можно подать рис с пикантным томатным соусом, а также салат из свежих овощей.
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Кебаб с томатным соусом и рисом
Ингредиенты:
– 1 куриный кебаб;
– 130 граммов риса;
– 20 граммов сливочного масла 82%;
– 40 граммов томатов;
– 1 луковица;
– кинза;
– растительное масло;
– кориандр;
– перец;
– соль.
- Кебаб заранее разморозьте.
- Для приготовления соуса помидоры помойте, очистите, измельчите.
- Очистите лук, измельчите ножом.
- Помойте, измельчите ножом кинзу.
- В миску выложите томаты, лук, кинзу, добавьте соль, перец, молотый кориандр, перемешайте до однородной консистенции.
- На сковороде с маслом, обжарьте кебаб до готовности.
- Тщательно помойте рис, отварите в кастрюле с кипятком до готовности. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте.
- На тарелку выложите кебаб, готовый рис, томатный соус. Приятного аппетита!