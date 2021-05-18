Рис с нежным куриным мясом с ананасом понравится всем. Пикантный соус с душистыми травами дополнит блюдо изысканным вкусом.
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Тайский рис с курицей
Порции: 4
- Рис тщательно промойте, отварите в кастрюле с кипятком до готовности.
- Ананас разрежьте пополам, нарежьте кубиками, вырежьте середину, сформируйте чашу.
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками.
- Лук очистите, измельчите ножом.
- Чеснок, имбирь очистите, натрите на терке.
- На разогретую сковороду с маслом, выложите лук, мясо, обжарьте до готовности.
- В миске взбейте яйца до пышной пены, вылейте на сковородку. Далее – добавьте ананас, рис, перемешайте, готовьте до готовности.
- Перец чили помойте, очистите, нарежьте ломтиками, добавьте к мясу с рисом, выложите имбирь, чеснок, арахис, опять все обжарьте в течение 5 минут.
- Эстрагон помойте, измельчите ножом.
- В тарелку выложите готовый рис с мясом, добавьте соевый соус, сахар, эстрагон, перемешайте, выложите в ананасового чашу. Приятного аппетита!