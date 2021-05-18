Рис с нежным куриным мясом с ананасом понравится всем. Пикантный соус с душистыми травами дополнит блюдо изысканным вкусом.

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Тайский рис с курицей

Порции: 4

  1. Рис тщательно промойте, отварите в кастрюле с кипятком до готовности.
  2. Ананас разрежьте пополам, нарежьте кубиками, вырежьте середину, сформируйте чашу.
  3. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками.
  4. Лук очистите, измельчите ножом.
  5. Чеснок, имбирь очистите, натрите на терке.
  6. На разогретую сковороду с маслом, выложите лук, мясо, обжарьте до готовности.
  7. В миске взбейте яйца до пышной пены, вылейте на сковородку. Далее – добавьте ананас, рис, перемешайте, готовьте до готовности.
  8. Перец чили помойте, очистите, нарежьте ломтиками, добавьте к мясу с рисом, выложите имбирь, чеснок, арахис, опять все обжарьте в течение 5 минут.
  9. Эстрагон помойте, измельчите ножом.
  10. В тарелку выложите готовый рис с мясом, добавьте соевый соус, сахар, эстрагон, перемешайте, выложите в ананасового чашу. Приятного аппетита!