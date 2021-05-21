Кебаб із соковитого курячого фаршу зі спеціями легкий у приготуванні. До страви можете подати рис з пікантним томатним соусом, а також салат зі свіжих овочів.

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Кебаб з томатним соусом і рисом

  1. Кебаб заздалегідь розморозьте.
  2. Для приготування соусу томати помийте, почистіть, подрібніть.
  3. Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
  4. Помийте, подрібніть ножем кінзу.
  5. У миску викладіть томати, цибулю, кінзу, додайте сіль, перець, мелений коріандр, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. На пательні з олією, обсмажте кебаб до готовності.
  7. Ретельно помийте рис, відваріть у каструлі з окропом до готовності. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло, перемішайте.
  8. На тарілку викладіть кебаб, готовий рис, томатний соус. Смачного!