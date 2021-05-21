Кебаб із соковитого курячого фаршу зі спеціями легкий у приготуванні. До страви можете подати рис з пікантним томатним соусом, а також салат зі свіжих овочів.

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Кебаб з томатним соусом і рисом

Інгредієнти:

– 1 курячий кебаб;

– 130 грамів рису;

– 20 грамів вершкового масла 82%;

– 40 грамів томатів;

– 1 цибуля;

– кінза;

– рослинна олія;

– коріандр;

– перець;

– сіль.