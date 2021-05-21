Кебаб из сочного куриного фарша со специями легкий в приготовлении. К блюду можно подать рис с пикантным томатным соусом, а также салат из свежих овощей.

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Кебаб с томатным соусом и рисом

  1. Кебаб заранее разморозьте.
  2. Для приготовления соуса помидоры помойте, очистите, измельчите.
  3. Очистите лук, измельчите ножом.
  4. Помойте, измельчите ножом кинзу.
  5. В миску выложите томаты, лук, кинзу, добавьте соль, перец, молотый кориандр, перемешайте до однородной консистенции.
  6. На сковороде с маслом, обжарьте кебаб до готовности.
  7. Тщательно помойте рис, отварите в кастрюле с кипятком до готовности. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте.
  8. На тарелку выложите кебаб, готовый рис, томатный соус. Приятного аппетита!