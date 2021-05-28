Еда за 8 фунтов: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили любимый рыбный бар

Герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт Миддлтон заметили на прогулке по городу Сент-Эндрюс, в котором познакомились 20 лет назад. Пара заказала любимые вкусности в заведении на вынос, ведь именно в этом рыбном баре Уильям и Кейт были "постоянными клиентами" во времена студенчества.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон заказали в заведении рыбу пикшу за 7,95 фунтов стерлингов и лакомились блюдами на уличной скамейке. Пара вернулась в Anstruther за мороженым – герцог взял в стаканчике, а герцогиня в рожке.

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В рыбном баре Anstruther пара была постоянными посетителями во времена студенчества. Для работников заведения посещение королевской семьи стали настоящей неожиданностью.

Мы почти не можем поверить, что прошло почти 20 лет, как мы в последний раз имели честь жарить шотландский ход док и чипсы для наших тогдашних постоянных клиентов, принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а они были студентами Университета Сент-Эндрюса, – прокомментировали на официальной странице заведения в фейсбуке.



Поклонница Кейт и Уильяма / Фото с фейсбук страницы Anstruther

К слову, до этого монархи отправились на пляж Вест-Сэндс, где участвовали в соревнованиях на сухопутных яхтах. Эта поездка стала для Кейт и Уильяма действительно особенной, ведь они посетили места где зародилась их любовь. Пара в более официальной одежде, также посетила университет Эндрюса, ведь именно здесь они впервые встретили друг друга.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на романтической прогулке:

Напомним вам, что Кейт Миддлтон и принц Уильям познакомились в 2001 году в Сент-Джеймском университете. На Университетском празднике Кейт признали самой красивой ученицей, поэтому у герцога не было шанса не заметить юную красавицу. Через 10 лет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоялась королевская свадьба, а впоследствии, родились трое замечательных деток – Джордж, Шарлотта и Луи.