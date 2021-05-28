Принц Вільям і Кейт Міддлтон замовили у закладі рибу пікшу за 7,95 фунтів стерлінгів та смакували наїдками на вуличній лавці. Пара повернулася до Anstruther за морозивом – герцог узяв у стаканчику, а герцогиня в ріжку.

Читайте також Чим Україна годує світ: які вітчизняні продукти – найпопулярніші за кордоном

У рибному барі Anstruther пара була постійними відвідувачами за часів студентства. Для працівників закладу відвідини королівської сім'ї стали справжньою несподіванкою.

Ми майже не можемо повірити, що минуло майже 20 років, як ми востаннє мали честь смажити шотландський хід док та чипси для наших тодішніх постійних клієнтів, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, а вони були студентами Університету Сент-Ендрюса,

– прокоментували на офіційній сторінці закладу у фейсбук.



Шанувальниця Кейт і Вільяма / Фото з фейсбук сторінки Anstruther

До слова, до цього монархи вирушили на пляж Вест-Сендс, де брали участь у змаганнях на сухопутних яхтах. Ця поїздка стала для Кейт та Вільяма справді особливою, адже вони відвідали місця де зародилося їхнє кохання. Пара в більш офіційному одязі також відвідала університет Ендрюса, адже саме тут вони вперше зустріли один одного.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на романтичній прогулянці:

Нагадаємо вам, що Кейт Міддлтон і принц Вільям познайомилися у 2001 році в Сент-Джеймському університеті. На університетському святі Кейт визнали найкрасивішою ученицею, тому в герцога не була шансу не помітити юну красуню. Через 10 років у Вестмінстерському абатстві в Лондоні відбулося королівське весілля, а згодом народилися троє чудових діток – Джордж, Шарлотта та Луї.