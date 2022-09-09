Кекс в кружке с начинкой – это идеальный вариант быстрого завтрака, перекуса или даже поздравления с днем рождения. Достаточно вонзить в него свечу и украсить взбитыми сливками.
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Относительно нюансов, поскольку он готовится в микроволновке, обратите внимание на ее мощность. Если у вас мощная техника лучше готовить его импульсами, чтобы не пересушить.
Рецепт шоколадного кекса в кружке
Время: 3 минуты
Порции: 2
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты в порядке: яйцо, сахар, какао, муку, разрыхлитель, молоко и растительное масло. Удобно вымешивать будет именно кухонным венчиком.
- Когда тесто стало однородным и без комочков, переложите его в кружку или керамическую форму. Наполните ее 1,5 столовыми ложками теста, а в середину положите шоколадную пасту, сгущенку, а кубик шоколада. Накройте все еще 1 столовой ложкой теста. Аналогично сформируйте и второй кекс.
- Отправьте все в микроволновку и запекайте от 2 – 3 минут. Время зависит от мощности прибора.
- Подавайте кекс в кружке с шариком мороженого, взбитыми сливками или просто посыпьте сахарной пудрой.
Приятного тебе аппетита!