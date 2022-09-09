Кекс в кружці з начинкою – це ідеальний варіант швидкого сніданку, перекусу або навіть привітання з днем народження. Достатньо встромити у нього свічку та прикрасити збитими вершками.
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Щодо нюансів, оскільки він готується у мікрохвильовій печі, зверніть увагу на її потужність. Якщо у вас потужна техніка – краще готувати його імпульсами, щоб не пересушити.
Рецепт шоколадного кексу в кружці
Час: 3 хвилини
Порції: 2
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти в порядку: яйце, цукор, какао, борошно, розпушувач, молоко і олія. Зручно вимішувати буде саме кухонним вінчиком.
- Коли тісто стало однорідним і без грудочок, перекладіть його у кружку або керамічну форму. Наповніть її 1,5 столовими ложками тіста, а в середину покладіть шоколадну пасту, згущене молоко, а кубик шоколаду. Накрийте все ще 1 столовою ложкою тіста. Аналогічно сформуйте і другий кекс.
- Відправте все в мікрохвильову піч та запікайте від 2 – 3 хвилин. Час залежить від потужності приладу.
- Подавайте кекс в кружці з кулькою морозива, збитими вершками або просто посипте цукровою пудрою.
Смачного!