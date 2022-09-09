Шоколадный кекс в кружке за 3 минуты: рецепт с начинкой

Как быстро и вкусно позавтракать? Приготовьте шоколадный кекс в кружке с помощью микроволновки. Это не только удобно, но и практично.

Кекс в кружке с начинкой – это идеальный вариант быстрого завтрака, перекуса или даже поздравления с днем рождения. Достаточно вонзить в него свечу и украсить взбитыми сливками.

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Относительно нюансов, поскольку он готовится в микроволновке, обратите внимание на ее мощность. Если у вас мощная техника лучше готовить его импульсами, чтобы не пересушить.

Рецепт шоколадного кекса в кружке

Время: 3 минуты

Порции: 2

– 1 сырое куриное яйцо– 2 столовые ложки сахара– 1 столовая ложка какао (с горкой)– 3 столовые ложки муки– 0,5 чайной ложки разрыхлителя для теста– 4 столовые ложки молока– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в порядке: яйцо, сахар, какао, муку, разрыхлитель, молоко и растительное масло. Удобно вымешивать будет именно кухонным венчиком.

Когда тесто стало однородным и без комочков, переложите его в кружку или керамическую форму. Наполните ее 1,5 столовыми ложками теста, а в середину положите шоколадную пасту, сгущенку, а кубик шоколада. Накройте все еще 1 столовой ложкой теста. Аналогично сформируйте и второй кекс.

Отправьте все в микроволновку и запекайте от 2 – 3 минут. Время зависит от мощности прибора.

Подавайте кекс в кружке с шариком мороженого, взбитыми сливками или просто посыпьте сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!