Невероятное лакомство: рецепт весенних кексов с яичным ликером

10 марта 2023, 16:30
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Источник:

przyslij przepis

Кексы с яичным ликером – это выпечка, которая покоряет всех. Рецепт очень прост, так что при случае вам следует обязательно его попробовать.

С приходом весны хочется поесть чего-нибудь нежного и легкого. Рецепт капкейков, который мы предлагаем, очень прост, но смакует неповторимо!

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Рецепт кексов с яичным ликером

Время: 20 хвилин
Порций: 3

Нежный десерт / Фото przyslij przepis

Ингредиенты:

1 стакан муки;
– 1/3 стакана сахара;
– 1 яйцо;
– пол стакана яичного ликера;
– 50 грамм растопленного сливочного масла;
– 1 чайная ложка разрыхлителя.

Приготовление:

  • Соедините в миске сухие ингредиенты – просеянную муку и разрыхлитель.
  • Разбейте яйцо во вторую миску, всыпьте сахар и перемешайте все миксером, пока ингредиенты не соединятся. Затем добавьте ликер и растопленное охлажденное масло.
  • Все снова тщательно перемешайте и разлейте по формам. Заполните формочки на 2/3.
  • Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут (до сухой зубочистки).
  • После выпекания слегка остывшие кексы извлеките из форм.
  • По желанию, глазурью, сахарной пудрой или растопленным шоколадом.

Секрет идеальных кексов

  • Никогда не перепекайте капкейки.
  • Дайте всем ингредиентам нагреться до комнатной температуры: так они гораздо лучше соединятся.
  • Тщательно придерживайтесь рецепта.
  • Следите за температурой в духовке.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська