С приходом весны хочется поесть чего-нибудь нежного и легкого. Рецепт капкейков, который мы предлагаем, очень прост, но смакует неповторимо!
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Рецепт кексов с яичным ликером
Время: 20 хвилин
Порций: 3
Нежный десерт / Фото przyslij przepis
Приготовление:
- Соедините в миске сухие ингредиенты – просеянную муку и разрыхлитель.
- Разбейте яйцо во вторую миску, всыпьте сахар и перемешайте все миксером, пока ингредиенты не соединятся. Затем добавьте ликер и растопленное охлажденное масло.
- Все снова тщательно перемешайте и разлейте по формам. Заполните формочки на 2/3.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 15 – 20 минут (до сухой зубочистки).
- После выпекания слегка остывшие кексы извлеките из форм.
- По желанию, глазурью, сахарной пудрой или растопленным шоколадом.
Секрет идеальных кексов
- Никогда не перепекайте капкейки.
- Дайте всем ингредиентам нагреться до комнатной температуры: так они гораздо лучше соединятся.
- Тщательно придерживайтесь рецепта.
- Следите за температурой в духовке.