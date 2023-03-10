З приходом весни хочеться скушувати чогось ніжного та легкого. Рецепт капкейків, який ми пропонуємо, дуже простий, але смакує неповторно!
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Рецепт кексів з яєчним лікером
Час: 20 хвилин
Порцій: 3
Ніжний десерт / Фото przyslij przepis
Приготування:
- З’єднайте в мисці сухі інгредієнти – просіяне борошно та розпушувач.
- Розбийте яйце в другу миску, всипте цукор і перемішайте все міксером, поки інгредієнти не з’єднаються. Потім додайте лікер і розтоплене охолоджене масло.
- Все знову ретельно перемішайте і розлийте по формах. Заповніть формочки на 2/3.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 15 – 20 хвилин (до сухої зубочистки).
- Після випікання злегка остиглі кекси вийміть з форм.
- За бажанням, глазур’ю, цукровою пудрою або розтопленим шоколадом.
Секрет ідеальних кексів
- Ніколи не перепікайте капкейки.
- Дайте всім інгредієнтам нагрітися до кімнатної температури: так вони набагато краще поєднаються.
- Ретельно дотримуйтеся рецепта.
- Слідкуйте за температурою у духовці.