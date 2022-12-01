Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусных, а главное, быстрых кексов с малиной.
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Ягоды можно выбрать любые: свежие или замороженные, а чтобы ускорить процесс – выбирайте домашнее варенье. Тесто шеф-повар тоже выбрал уже готовое.
Рецепт малиновых кексов
- Время: 30 минут
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов. Подготавливаем противень для кексов: укладываем в каждое отверстие бумажные формочки.
- Раскатываем заранее размороженное тесто занозой. Смазываем готовым домашним вареньем или готовим его сами: в сотейнике варим малину с сахарной пудрой и сливочным маслом. Перетираем через сито, чтобы избавиться от камешков.
- Заворачиваем все в рулет, разрезаем порционно и укладываем в формы, как на видео шеф-повара.
- Отправляем выпекать в духовку на 20 минут до готовности.
- Готовые кексы с вареньем малины выкладываем на тарелку, посыпаем сахарной пудрой и угощаемся!