Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачних, а головне швидких кексів з малиною.
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Ягоди можна обрати будь-які: свіжі чи заморожені, а щоб ще пришвидшити процес – обирайте домашнє варення. Тісто шеф-кухар теж обрав вже готове.
Рецепт малинових кексів
- Час: 30 хвилин
- Порції: 8 – 10 штук
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 180 градусів. Підготовлюємо деко для кексів: вкладаємо у кожен отвір паперові формочки.
- Розкачуємо заздалегідь розморожене тісто скалкою. Змащуємо готовим домашнім варенням, або готуємо його самі: у сотейнику варимо малину з цукровою пудрою та вершковим маслом. Перетираємо через сито, щоб позбутися камінчиків.
- Загортаємо все в рулет, розрізаємо порційно та вкладаємо у форми, як на відео шеф-кухаря.
- Відправляємо випікати в духовку на 20 хвилин, до готовності.
- Готові кекси з варенням малини викладаємо на тарілку, посипаємо цукровою пудрою та частуємося!