Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився з читачами рецептом смачних, а головне швидких кексів з малиною.

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Ягоди можна обрати будь-які: свіжі чи заморожені, а щоб ще пришвидшити процес – обирайте домашнє варення. Тісто шеф-кухар теж обрав вже готове.

Рецепт малинових кексів

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8 – 10 штук

Інгредієнти:

– 300 грамів малини, або готового варення;

– 50 грамів вершкового масла;

– 20 – 30 грамів цукрової пудри;

– 1 пачка бездріжджового тіста;

– цукрова пудра для посипки.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 180 градусів. Підготовлюємо деко для кексів: вкладаємо у кожен отвір паперові формочки.

Розкачуємо заздалегідь розморожене тісто скалкою. Змащуємо готовим домашнім варенням, або готуємо його самі: у сотейнику варимо малину з цукровою пудрою та вершковим маслом. Перетираємо через сито, щоб позбутися камінчиків.