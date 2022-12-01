Быстрые кексы с вареньем от Эктора Хименеса-Браво

Если не хочется готовить, но и сладкое магазинное не подходит – воспользуйтесь рецептом быстрых кексов от судьи "Мастер Шеф".

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом вкусных, а главное, быстрых кексов с малиной.

Читайте также Быстро и сытно: как приготовить традиционные немецкие колбаски на сковороде

Ягоды можно выбрать любые: свежие или замороженные, а чтобы ускорить процесс – выбирайте домашнее варенье. Тесто шеф-повар тоже выбрал уже готовое.

Рецепт малиновых кексов

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8 – 10 штук

– 300 граммов малины или готового варенья;– 50 граммов сливочного масла;– 20 – 30 граммов сахарной пудры;– 1 пачка бездрожжевого теста;– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов. Подготавливаем противень для кексов: укладываем в каждое отверстие бумажные формочки.

Раскатываем заранее размороженное тесто занозой. Смазываем готовым домашним вареньем или готовим его сами: в сотейнике варим малину с сахарной пудрой и сливочным маслом. Перетираем через сито, чтобы избавиться от камешков.