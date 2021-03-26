Мы подготовили для вас рецепт вкусного перекуса – с курицей и кориандром. Обязательно попробуйте.

Кесадилья – блюдо мексиканской кухни, в переводе – "сырная тортилья". Обычно блюдо готовят из кукурузной или пшеничной тортильи (тонкой лепешки) с начинкой из расплавленного сыра. В начинку также добавляют мясо и овощи. Читайте также Крем-суп из тыквы и томатов по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского Кесадилья с курицей и кориандром Ингредиенты:

– 250 граммов куриного филе;

– 4 шт. хлеба (лаваш или тортилья);

– 50 граммов кинзы;

– 200 граммов томатов;

– 100 граммов лука;

– 4 зубчика чеснока;

– 150 граммов сладкого перца;

– 100 граммов кукурузы;

– 300 граммов твердого сыра;

– перец чили;

– кориандр;

– соль;

– 50 миллилитров оливкового масла. Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте ломтиками. Помойте, очистите томаты, лук, перец, чили, чеснок, нарежьте маленькими кубиками, выложите на сковороду. Обжарьте на сковороде на оливковом масле, добавьте соль и кукурузу. Выложите начинку на тарелку. Сыр натрите на крупной терке. Круглый лаваш или тортилью раскройте, выложите сыр, начинку, заверните пополам. Обжарьте на сильном огне на сковороде с маслом. Кинзу помойте, измельчите ножом. Выложите на тарелку, подавайте с кинзой, украсьте кориандром. Приятного аппетита!