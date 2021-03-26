Кесадилья с курицей и кориандром: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт вкусного перекуса – с курицей и кориандром. Обязательно попробуйте.
Источник:Наша Ряба
Кесадилья – блюдо мексиканской кухни, в переводе – "сырная тортилья". Обычно блюдо готовят из кукурузной или пшеничной тортильи (тонкой лепешки) с начинкой из расплавленного сыра. В начинку также добавляют мясо и овощи.
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Кесадилья с курицей и кориандром
- Для приготовления тщательно помойте куриное филе, нарежьте ломтиками.
- Помойте, очистите томаты, лук, перец, чили, чеснок, нарежьте маленькими кубиками, выложите на сковороду. Обжарьте на сковороде на оливковом масле, добавьте соль и кукурузу.
- Выложите начинку на тарелку.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Круглый лаваш или тортилью раскройте, выложите сыр, начинку, заверните пополам. Обжарьте на сильном огне на сковороде с маслом.
- Кинзу помойте, измельчите ножом.
- Выложите на тарелку, подавайте с кинзой, украсьте кориандром. Приятного аппетита!
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