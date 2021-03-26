Крем-суп из тыквы и томатов по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского
Рецепт крем-супа из тыквы и томатов идеально подойдет как для постного меню, так и для вегетарианцев.
Источник:Владимир Ярославский
Невозможно вкусный суп по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского подойдет как для обычного обеденного стола, так и для праздничного застолья.
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Шеф-повар признался, что для приготовления этого крем-супа его подтолкнули советы его знакомого.
Тыквенный суп очень часто получается слишком сладким, и очень давно, мой знакомый вегетарианец, подсказал мне смешать тыкву и томаты. А потом еще и приправить суп знаменитой и нами горячо любимой специей – кари. Результат получился потрясающий, – прокомментировал Владимир Ярославский.
- Тщательно очистите тыкву от кожуры, нарежьте на куски. Сбрызните тыкву оливковым маслом и запеките до готовности в духовке. Можно также посыпать ее солью. Запекаем под фольгой в духовке 25 – 30 минут
- Бланшируйте томаты в кипятке 25 секунд, сразу переложите в холодную воду и снимите кожицу.
- Нарежьте лук, обжарьте его до легкого золотистого цвета на среднем огне, добавьте уже нарезанные томаты и тушите еще минут 10 – 15.
- Смешайте в кастрюле готовую тыкву, томаты с луком и перебейте в однородную массу блендером. По желанию можно добавить овощной бульон или воду.
- Доведите суп по вкусу специями, добавьте карри по желанию.
- Подавайте суп к столу горячим, полейте тыквенным маслом и посыпьте немного подсушенными тыквенными семечками. Приятного аппетита!
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