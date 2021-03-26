Рецепт крем-супа из тыквы и томатов идеально подойдет как для постного меню, так и для вегетарианцев.

Невозможно вкусный суп по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского подойдет как для обычного обеденного стола, так и для праздничного застолья.

Читайте также Как приготовить сырный суп с курицей: домашний рецепт

Шеф-повар признался, что для приготовления этого крем-супа его подтолкнули советы его знакомого.

Тыквенный суп очень часто получается слишком сладким, и очень давно, мой знакомый вегетарианец, подсказал мне смешать тыкву и томаты. А потом еще и приправить суп знаменитой и нами горячо любимой специей – кари. Результат получился потрясающий, – прокомментировал Владимир Ярославский.

Ингредиенты:

– 600 г печеной тыквы;

– 50 г лука репчатого;

– 30 г оливкового масла;

– 600 г томатов очищенных от кожи;

– 20 г желтой пасты карри;

– тыквенные семечки и тыквенное масло.