Ми підготували для вас рецепт смачного перекусу – коржик з курятиною та коріандром. Обов'язково спробуйте.

Кесаділья – страва мексиканської кухні, що у перекладі – "сирна тортилья". Зазвичай страву готують з кукурудзяної або пшеничної тортильї (тонкий коржик) із начинкою з розплавленого сиру. До начинки також додають м'ясо та овочі. Читайте також Крем-суп з гарбуза та томатів за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського Кесаділья з куркою та коріандром Інгредієнти:

– 250 грамів курячого філе;

– 4 шт. хліба (лаваш або тортилья);

– 50 грамів кінзи;

– 200 грамів томатів;

– 100 грамів цибулі;

– 4 зубчики часнику;

– 150 грамів солодкого перцю;

– 100 грамів кукурудзи;

– 300 грамів твердого сиру;

– перець чилі;

– коріандр;

– сіль;

– 50 мілілітрів оливкової олії. Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте скибочками. Помийте, почистіть томати, цибулю, перець, чилі, часник, наріжте маленькими кубиками, викладіть на пательню. Обсмажте на оливковій олії, додайте сіль та кукурудзу. Викладіть начинку на тарілку. Сир натріть на грубій тертці. Круглий лаваш або тортилью розкрийте, викладіть сир, начинку, загорніть навпіл. Обсмажте на сильному вогні на пательні з олією. Кінзу помийте, подрібніть ножем. Викладіть на тарілку, подавайте з кінзою, задекоруйте коріандром. Смачного!