Кесаділья з курятиною та коріандром: домашній рецепт
Ми підготували для вас рецепт смачного перекусу – коржик з курятиною та коріандром. Обов'язково спробуйте.
Джерело:Наша Ряба
Кесаділья – страва мексиканської кухні, що у перекладі – "сирна тортилья". Зазвичай страву готують з кукурудзяної або пшеничної тортильї (тонкий коржик) із начинкою з розплавленого сиру. До начинки також додають м'ясо та овочі.
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Кесаділья з куркою та коріандром
- Для приготування ретельно помийте куряче філе, наріжте скибочками.
- Помийте, почистіть томати, цибулю, перець, чилі, часник, наріжте маленькими кубиками, викладіть на пательню. Обсмажте на оливковій олії, додайте сіль та кукурудзу.
- Викладіть начинку на тарілку.
- Сир натріть на грубій тертці.
- Круглий лаваш або тортилью розкрийте, викладіть сир, начинку, загорніть навпіл. Обсмажте на сильному вогні на пательні з олією.
- Кінзу помийте, подрібніть ножем.
- Викладіть на тарілку, подавайте з кінзою, задекоруйте коріандром. Смачного!
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