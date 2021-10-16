Если вам захотелось сладенького, а дома ничего нет кроме яиц и орехов – мы предлагаем вам обратить внимание на этот рецепт домашнего киевского торта. Блогерка Яна Станишевская обожает готовить дома именно этот торт, ведь он в разы вкуснее и полезнее чем магазинный.