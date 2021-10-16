До коржів київського торта можете додати будь-які горіхи: волоські, фундук, кеш'ю, мигдаль. Смак залишиться відмінним, який би ви не обрали.
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Рецепт київського торта по-домашньому
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Домашній київський торт / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- Для приготування коржів ретельно збийте білки за допомогою міксера. Невеликими порціями додавайте цукрову пудру та продовжуйте збивати. Влийте оцет і ще раз збийте до стійких піків.
- Горіхи подрібніть у чаші блендера та невеликими порціями вводьте до білкової маси. Обережно перемішуйте, щоб не пошкодити структуру збитих білків.
- Розділіть масу на дві частини та випечіть в духовці з конвекцією протягом 30 хвилин, при температурі 180 градусів.
- Для приготування крему підігрійте молоко, додайте до нього цукрову пудру та перемішайте.
- Жовтки збийте міксером. Тоненькою цівкою влийте гаряче молоко та продовжуйте збивати ще 3 хвилини.
- Відправте суміш на повільний вогонь та при постійному помішуванні доведіть крем до кипіння. Зніміть крем з плити та збийте міксером ще 2 хвилини. Залишіть його охолонути.
- Готові білкові коржі обов'язково охолодіть.
- Збийте вершкове масло вінчиком та невеликими порціями додавайте до заготовки на крем. Крем для торта готовий.
- Розділіть його на дві частини, одну залишіть як є, а в іншу додайте какао.
- Формуємо торт: щедро змастіть коржі білим кремом, а боки та верх торта – темним.
- Домашній київський торт готовий. Смачного!