До коржів київського торта можете додати будь-які горіхи: волоські, фундук, кеш'ю, мигдаль. Смак залишиться відмінним, який би ви не обрали.

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Рецепт київського торта по-домашньому

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Домашній київський торт / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. Для приготування коржів ретельно збийте білки за допомогою міксера. Невеликими порціями додавайте цукрову пудру та продовжуйте збивати. Влийте оцет і ще раз збийте до стійких піків.
  1. Горіхи подрібніть у чаші блендера та невеликими порціями вводьте до білкової маси. Обережно перемішуйте, щоб не пошкодити структуру збитих білків.
  1. Розділіть масу на дві частини та випечіть в духовці з конвекцією протягом 30 хвилин, при температурі 180 градусів.
  1. Для приготування крему підігрійте молоко, додайте до нього цукрову пудру та перемішайте.
  1. Жовтки збийте міксером. Тоненькою цівкою влийте гаряче молоко та продовжуйте збивати ще 3 хвилини.
  1. Відправте суміш на повільний вогонь та при постійному помішуванні доведіть крем до кипіння. Зніміть крем з плити та збийте міксером ще 2 хвилини. Залишіть його охолонути.
  1. Готові білкові коржі обов'язково охолодіть.
  1. Збийте вершкове масло вінчиком та невеликими порціями додавайте до заготовки на крем. Крем для торта готовий.
  1. Розділіть його на дві частини, одну залишіть як є, а в іншу додайте какао.
  1. Формуємо торт: щедро змастіть коржі білим кремом, а боки та верх торта – темним.
  1. Домашній київський торт готовий. Смачного!