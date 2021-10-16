Киевский торт по-домашнему: проверенный рецепт Яны Станишевской
16 октября 2021 , 15:40Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Если вам захотелось сладенького, а дома ничего нет кроме яиц и орехов – мы предлагаем вам обратить внимание на этот рецепт домашнего киевского торта. Блогерка Яна Станишевская обожает готовить дома именно этот торт, ведь он в разы вкуснее и полезнее чем магазинный.
К коржам киевского торта можете добавить любые орехи: грецкие, фундук, кешью, миндаль. Вкус останется отличным, какие бы вы не выбрали.
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Рецепт киевского торта по-домашнему
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Домашний киевский торт / Фото Яны Станишевской
– 6 сырых яичных белков;
– 300 г орехов кешью;
– 300 г сахарной пудры;
– 1,5 ч. л. уксуса.
Для крема:
– 6 желтков;
– 175 мл молока;
– 250 г сливочного масла;
– 200 г сахарной пудры;
– щепотка какао.
Приготовление:
- Для приготовления лепешек тщательно взбейте белки с помощью миксера. Небольшими порциями добавляйте сахарную пудру и продолжайте взбивать. Влейте уксус и еще раз взбейте до устойчивых пиков.
- Орехи измельчите в чаше блендера и небольшими порциями вводите в белковую массу. Осторожно перемешивайте, чтобы не повредить структуру взбитых белков.
- Разделите массу на две части и выпекайте в духовке с конвекцией в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
- Для приготовления крема подогрейте молоко, добавьте к нему сахарную пудру и перемешайте.
- Желтки взбейте миксером. Тоненькой струйкой влейте горячее молоко и продолжайте взбивать еще 3 минуты.
- Отправьте смесь на медленный огонь и при постоянном помешивании доведите крем до кипения. Снимите крем с плиты и взбивайте миксером еще 2 минуты. Оставьте его остыть.
- Готовые белковые коржи обязательно охладите.
- Взбейте сливочное масло венчиком и небольшими порциями добавляйте к заготовке на крем. Крем для торта готов.
- Разделите его на две части, одну оставьте как есть, а в другую добавьте какао.
- Формируем торт: щедро смажьте коржи белым кремом, а бока и верх торта – темным.
- Домашний киевский торт готов. Приятного аппетита!