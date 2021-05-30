Любимый торт – лучший подарок ко Дню Киева. Шедевр кулинарного искусства нельзя ни с чем перепутать, он – особенный!

Знаменитый "Киевский торт" – кондитерское изделие Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса (сегодня Киевская кондитерская фабрика "Рошен") состоит из двух хрустящих белковых коржей с масляным кремом, украшенный с двух сторон крошкой, а сверху украшен масляным кремом разного цвета. Оригинальный рецепт до сих пор держат в секрете.

Узор упаковки с зелеными листьями и двумя каштанами, созданный в 70-е годы, стал классическим узором, который на десятилетия стал украшением торта.

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История создания

"Киевский торт" имеет несколько версий происхождения.

Кондитеры случайно забыли положить яичные белки для бисквитов в холодильник. На следующее утро начальник бисквитного цеха фабрики имени Карла Маркса Константин Никитич Петренко и молодая кондитер Надежда Черногор решили смазать застывшие коржи кремом и украсить цветочным узором.

Также существует мнение, что это только легенды, а кондитеры работали над рецептурой и созданием торта. Рецептура и технология были разработаны в 1956 году. С большой поставкой орехов кешью нужно было создать сладкий десерт. Лучше всего это сделали кондитеры на фабрике имени Карла Маркса.

На сохранившемся на фабрике патенте, которое датировано 13 января 1973, запатентовали изобретение через 17 лет. Авторское свидетельство выдали на имя – Анны Курило и Галины Фастовец-Калиновской, которые работали, вероятно на фабрике.

Фундук/ Фото Unsplash

Рецепт торта со временем были изменения: в 60-е торт украшали желе с разнообразными узорами и у каждого кондитера, был собственный "кремовый почерк". В 70-е годы кондитеры усовершенствовали процесс приготовления белково-ореховой смеси, и в коржи начали добавлять фундук, экспериментировать с арахисом и кешью. Однако эти дорогие орехи повышали себестоимость торта, поэтому на фабрике вернулись к фундуку.

Домашний "Киевский торт"

Калорийность на 100 граммов продукта: 481 ккал

Ингредиенты для коржей:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 150 граммов кешью жареные (или фундук, арахис);

– 6 яиц (белки);

– 50 граммов муки;

– ванильный сахар.

Орехи измельчите в чаше блендера, выложите в миску, добавьте пшеничную муку. Разделите белки и желтки. Яичные белки взбейте с помощью миксера в течение 5 – 7 минут, постепенно добавляя половину сахарной пудры с ванильным сахаром.

Куриные яйца/ Фото Pexel

Далее – добавьте измельченные орехи с мукой, аккуратно перемешайте лопаткой. Форму выстелите пергаментом, выложите взбитое безе. Разогрейте духовку до температуры 150 градусов, отправьте запекаться на 1,5 часа. Готовые коржи оставьте в форме для охлаждения. Оставьте на 12 часов, но если нет времени, можно – несколько часов.

Как приготовить крем

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла 82%;

– 200 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 6 яиц (желтки);

– 150 граммов сахара;

– 3 столовые ложки какао;

– ванильный сахар.

В миске взбейте желтки, добавьте половину молока. В кастрюлю вылейте половину молока, добавьте сахар. Поставьте на огонь, перемешайте, доведите до кипения, Отдельно в миске взбейте желтки, добавьте вторую половину молока, влейте в кастрюлю с молоком, варите до закипания. Снимите с огня. Оставьте для охлаждения. В миску выложите мягкое сливочное масло, добавьте охлажденную смесь, ванильный сахар, взбейте миксером до однородной консистенции.

Крем для торта/ Фото Freepik