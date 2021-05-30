Улюблений торт – найкращий подарунок до Дня Києва. Шедевр кулінарного мистецтва не сплутати з жодним іншим, він – особливий!

Знаменитий "Київський торт" – кондитерський виріб Київської кондитерської фабрики імені Карла Маркса (сьогодні Київська кондитерська фабрика "Рошен") складається з двох хрустких білкових коржів з масляним кремом, прикрашений з двох сторін крихтою, а зверху прикрашений масляним кремом різного кольору. Оригінальний рецепт й досі тримають у таємниці.

Візерунок упаковки із зеленим листям та двома каштанами, створений у 70-ті роки, став класичним візерунком, який на десятиліття став окрасою торта.

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Історія створення

"Київський торт" має кілька версій походження. Кондитери випадково забули покласти яєчні білки для бісквітів у холодильник. Наступного ранку начальник бісквітного цеху фабрики імені Карла Маркса Костянтин Микитович Петренко і молода кондитерка Надія Чорногор вирішили змастити застиглі коржі кремом та прикрасити квітковим візерунком.

Також існує думка, що це лише легенди, а кондитери працювали над рецептурою та створенням торта. Рецептура і технологія були розроблені 1956 року. З великим постачанням горіхів кеш'ю потрібно було створити солодкий десерт. Найкраще це зробили кондитери на фабриці імені Карла Маркса.

На збереженому на фабриці патенті, яке датоване 13 січня 1973 року, запатентували винахід через 17 років. Авторське свідоцтво видали на ім'я – Ганни Курило і Галини Фастовець-Калиновської, які працювали, ймовірно на фабриці.

Фундук/ Фото Unsplash

Рецепт торта зазнавав певних змін: у 60-ті торт прикрашали желе з різноманітними візерунками, бо у кожного кондитера, був власний "кремовий почерк". У 70-ті роки кондитери удосконалили процес приготування білково-горіхової суміші, в коржі почали додавати фундук, експериментувати з арахісом і кеш'ю. Однак ці дорогі горіхи підвищували собівартість торта, тому на фабриці повернулися до фундуку.

Домашній "Київський торт"

Калорійність на 100 грамів продукту: 481 ккал

Інгредієнти для коржів:

– 200 грамів цукрової пудри;

– 150 грамів кеш'ю смажені (або фундук, арахіс);

– 6 яєць (білки);

– 50 грамів борошна;

– ванільний цукор.

Горіхи подрібніть в чаші блендера, викладіть у миску, додайте пшеничне борошно. Розділіть білки та жовтки. Яєчних білки збийте за допомогою міксера протягом 5 – 7 хвилин, поступово додаючи половину цукрової пудри з ванільним цукром.

Курячі яйця/ Фото Pexel

Далі – додайте подрібнені горіхи з борошном, акуратно перемішайте лопаткою. Форму вистеліть пергаментом, викладіть збите безе. Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись на 1,5 години. Готові коржі залиште у формі для охолодження. Залиште на 12 годин, але якщо немає часу, можна – кілька годин.

Як приготувати крем

Інгредієнти:

– 200 грамів вершкового масла 82%;

– 200 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 6 яєць (жовтки);

– 150 грамів цукру;

– 3 столові ложки какао;

– ванільний цукор.

У мисці збийте жовтки, додайте половину молока. У каструлю вилийте половину молока, додайте цукор. Поставте на вогонь, перемішайте, доведіть до кипіння. Окремо у мисці збийте жовтки, додайте другу половину молока, влийте у каструлю з молоком, варіть до закипання. Зніміть з вогню. Залиште для охолодження. У миску викладіть м'яке вершкове масло, додайте охолоджену суміш, ванільний цукор, збийте міксером до однорідної консистенції.

Крем для торта/ Фото Freepik