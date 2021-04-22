Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом пирога с курицей, который вы с легкостью приготовите дома. Обязательно попробуйте.

Пирог с нежным куриным мясом с соусом и томатами можете приготовить на обед или ужин. Для начинки можно использовать любое мясо или овощи. Читайте також Куриные митболы в сливочном соусе: домашний рецепт Киш с курицей Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 яйцо;

– 1 желток;

– соль. Ингредиенты для начинки:

– 300 граммов куриного филе;

– 1-2 лука;

– 2 зубчика чеснока;

– 100 граммов грибов (шампиньоны);

– 4-5 томатов черри;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 яйцо;

– 150 миллилитров сливок (10-15%). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Балог (@yana_baloh) Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с маслом, добавить яйца, соль. Замесите тесто, оставьте в холодильнике на 15-20 минут. Мясо помойте, почистите грибы, нарежьте ломтиками. Томаты помойте, разрежьте пополам. Почистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде до карамелизации, добавьте куриное филе, грибы, соль, перец, паприку, тимьян. Обжариваем до готовности. Сыр натрите на крупной терке, выложите в миску, добавьте сливки, яйцо, перемешайте. Из теста раскатайте тонкую лепешку, выложите в форму, отправьте запекаться до румяной корочки в духовой шкаф в течение 5 минут при температуре 180 градусов. Достаньте тесто, выложите начинку, влейте сливочно-сырную массу, сверху выложите томаты, отправьте запекаться в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов. Достаньте из духовки готовый пирог, разрежьте на порции. Приятного аппетита!