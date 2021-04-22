Как приготовить киш с курицей: рецепт от Яны Балог
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом пирога с курицей, который вы с легкостью приготовите дома. Обязательно попробуйте.
Источник:инстаграм Яни Балог
Пирог с нежным куриным мясом с соусом и томатами можете приготовить на обед или ужин. Для начинки можно использовать любое мясо или овощи.
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Киш с курицей
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с маслом, добавить яйца, соль. Замесите тесто, оставьте в холодильнике на 15-20 минут.
- Мясо помойте, почистите грибы, нарежьте ломтиками.
- Томаты помойте, разрежьте пополам.
- Почистите лук, чеснок, измельчите ножом, обжарьте на сковороде до карамелизации, добавьте куриное филе, грибы, соль, перец, паприку, тимьян. Обжариваем до готовности.
- Сыр натрите на крупной терке, выложите в миску, добавьте сливки, яйцо, перемешайте.
- Из теста раскатайте тонкую лепешку, выложите в форму, отправьте запекаться до румяной корочки в духовой шкаф в течение 5 минут при температуре 180 градусов.
- Достаньте тесто, выложите начинку, влейте сливочно-сырную массу, сверху выложите томаты, отправьте запекаться в течение 15-20 минут при температуре 180 градусов.
- Достаньте из духовки готовый пирог, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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