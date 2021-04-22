Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом пирога з курятиною, який ви з легкістю приготуєте вдома. Обов'язково спробуйте.

Пиріг з ніжним курячим м'ясом з соусом і томатами можете приготувати на обід або вечерю. Для начинки можна використовувати будь-яке м'ясо або овочі. Читайте також Курячі мітболи у вершковому соусі: домашній рецепт Кіш з курятиною Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів вершкового масла;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– сіль. Інгредієнти для начинки:

– 300 грамів курячого філе;

– 1-2 цибулі;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів грибів (печериці);

– 4-5 томатів чері;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 яйце;

– 150 мілілітрів вершків (10-15%). Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Балог (@yana_baloh) Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з маслом, додати яйця, сіль. Замісіть тісто, залиште у холодильнику на 15-20 хвилин. М'ясо помийте, почистіть гриби, наріжте скибочками. Томати помийте, розріжте навпіл. Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні до карамелізації, додайте куряче філе, гриби, сіль, перець, паприку, чебрець. Обсмажуємо до готовності. Сир натріть на грубій тертці, викладіть у миску, додайте вершки, яйце, перемішайте. З тіста розкатайте тонкий корж, викладіть у форму, відправте запікатись до рум'яної скоринки у духову шафу протягом 5 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаньте тісто, викладіть начинку, влийте вершково-сирну масу, зверху викладіть томати, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаньте з духовки готовий пиріг, розріжте на порції. Смачного!