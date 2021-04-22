Як приготувати кіш з курятиною: рецепт від Яни Балог
Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом пирога з курятиною, який ви з легкістю приготуєте вдома. Обов'язково спробуйте.
Джерело:інстаграм Яни Балог
Пиріг з ніжним курячим м'ясом з соусом і томатами можете приготувати на обід або вечерю. Для начинки можна використовувати будь-яке м'ясо або овочі.
Читайте також Курячі мітболи у вершковому соусі: домашній рецепт
Кіш з курятиною
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з маслом, додати яйця, сіль. Замісіть тісто, залиште у холодильнику на 15-20 хвилин.
- М'ясо помийте, почистіть гриби, наріжте скибочками.
- Томати помийте, розріжте навпіл.
- Почистіть цибулю, часник, подрібніть ножем, обсмажте на пательні до карамелізації, додайте куряче філе, гриби, сіль, перець, паприку, чебрець. Обсмажуємо до готовності.
- Сир натріть на грубій тертці, викладіть у миску, додайте вершки, яйце, перемішайте.
- З тіста розкатайте тонкий корж, викладіть у форму, відправте запікатись до рум'яної скоринки у духову шафу протягом 5 хвилин при температурі 180 градусів.
- Дістаньте тісто, викладіть начинку, влийте вершково-сирну масу, зверху викладіть томати, відправте запікатись протягом 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
- Дістаньте з духовки готовий пиріг, розріжте на порції. Смачного!
Поділитися новиною