Если думаете разнообразить свое меню. Приготовьте вкусные куриные митболы в сливочном соусе, которые можно подать на обед.

Мясные шарики с курицей и овощами в сливочном соусе понравятся всем. Также для приготовления можно взять говядину, телятину или индейку.

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Куриные митболы в сливочном соусе

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 70 граммов брокколи;

– 30 миллилитров масла;

– 150 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 2 зубчика чеснока;

– специи.