Куриные митболы в сливочном соусе: домашний рецепт
Если думаете разнообразить свое меню. Приготовьте вкусные куриные митболы в сливочном соусе, которые можно подать на обед.
Источник:инстаграм Fat Killers
Мясные шарики с курицей и овощами в сливочном соусе понравятся всем. Также для приготовления можно взять говядину, телятину или индейку.
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Куриные митболы в сливочном соусе
- Куриное филе тщательно помойте, пропустите через мясорубку.
- Выложите фарш в миску, добавьте специи. Тщательно замесите фарш. Влажными руками сформируйте мясные шарики.
- На разогретую сковороду с маслом на маленьком огне, обжарьте мясные шарики с двух сторон до золотой корочки.
- Помойте, очистите морковь, лук, чеснок, измельчите ножом, брокколи разделите на соцветия. Далее – добавьте молоко, специи, чеснок. Тушите на маленьком огне в течение 10 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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