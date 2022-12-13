Вместо булочки для бургера мы возьмем лаваш. Кстати, его можно заменить не просто лавашем из пшеничной муки, а цельнозерновой, или питой.
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Далее все согласно классическому рецепту: сочная котлета, много сыра и овощи. Особый хруст блюду придадут чипсы или мексиканские тортильи. Еще одним плюсом бургера в лаваше является то, что его готовят только на сухой сковороде.
Рецепт бургера в лаваше
- Время: 30 минут
Приготовление:
- Разворачиваем лаваш и смазываем его соусом из майонеза и кетчупа. Сверху выкладываем обжаренную говяжью или куриную котлету.
- Дальше ломтики сура, чтобы он сразу начал плавиться на горячей котлете и обжаренный до хруста бекон.
- Репчатый лук нарезаем кольцами и обжариваем со сливочным маслом, сахаром и солью на горячей сковороде. Сдабриваем перцем и карамелизуем. Выкладываем поверх сыра.
- Накрываем все тонким слоем лаваша и подгибаем края.
- Перекладываем все на горячую сковороду и обжариваем 4 – 5 минут до золотистой корочки.
Пусть вкушает!