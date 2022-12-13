Замість булочки для бургера ми візьмемо лаваш. До речі, його можна замінити не просто лавашем з пшеничного борошна, а на цільнозерновий, або на піту.
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Далі все згідно з класичним рецептом: соковита котлета, багато сиру та овочі. Особливого хрусту страві нададуть чипси або мексиканські тортильї. Ще одним плюсом бургера в лаваші є те, що його готують виключно на сухій сковорідці.
Рецепт бургера в лаваші
- Час: 30 хвилин
Приготування:
- Розгортаємо лаваш та змащуємо його соусом з майонезу та кетчупу. Зверху викладаємо обсмажену яловичу або курячу котлету.
- Далі скибки суру, щоб він одразу почав плавитися на гарячій котлеті та обсмажений до хрускоту бекон.
- Ріпчасту цибулю нарізаємо кільцями та обсмажуємо з вершковим маслом, цукром та сіллю на гарячій сковорідці. Присмачуємо перцем та карамелізуємо. Викладаємо поверх сиру.
- Накриваємо все тонким шаром лаваша та підгинаємо краї.
- Перекладаємо все на гарячу сковорідку та обсмажуємо 4 – 5 хвилин, до золотистої скоринки.
Нехай смакує!