Больше никаких булок: новый взгляд на классический бургер

Если вы только за эксперименты, обязательно попытайтесь приготовить любимый бургер без булки.

Вместо булочки для бургера мы возьмем лаваш. Кстати, его можно заменить не просто лавашем из пшеничной муки, а цельнозерновой, или питой.

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Далее все согласно классическому рецепту: сочная котлета, много сыра и овощи. Особый хруст блюду придадут чипсы или мексиканские тортильи. Еще одним плюсом бургера в лаваше является то, что его готовят только на сухой сковороде.

Рецепт бургера в лаваше

Время: 30 минут

– лаваш;– говяжья или куриная котлета;– бекон;– сыр чедер;– майонез;– кетчуп;– репчатый лук;- сливочное масло;– соль;– сахар;– черный молотый перец.

Приготовление:

Разворачиваем лаваш и смазываем его соусом из майонеза и кетчупа. Сверху выкладываем обжаренную говяжью или куриную котлету.

Дальше ломтики сура, чтобы он сразу начал плавиться на горячей котлете и обжаренный до хруста бекон.

Репчатый лук нарезаем кольцами и обжариваем со сливочным маслом, сахаром и солью на горячей сковороде. Сдабриваем перцем и карамелизуем. Выкладываем поверх сыра.

Накрываем все тонким слоем лаваша и подгибаем края.

Перекладываем все на горячую сковороду и обжариваем 4 – 5 минут до золотистой корочки.

Пусть вкушает!