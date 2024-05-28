Такого нежного вы еще не ели: рецепт идеального маринада для шашлыка
28 мая 2024, 12:57Читати новину українською
Источник:Shuba
В приготовлении шашлыка очень важно его правильно замариновать. С этим простым рецептом у вас все получится.
Вы можете использовать и говядину, и свинину. Этот маринад одинаково хорошо подходит к ним обоим.
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Рецепт шашлыка из говядины
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 800 граммов говядины;
– 100 миллилитров водки;
– 4 зубчика чеснока;
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 20 миллилитров лимонного сока;
– соль, перец, зелень по вкусу;
– 150 граммов томатного соуса.
Приготовление:
- Говядину помойте и просушите бумажным полотенцем. Нарежьте средними кусочками и положите в миску. Влейте водку и тщательно перемешивайте несколько минут, чтобы мясо ее впитало.
- Посолите, поперчите, добавьте сок лимона и чеснок. Перемешайте и оставьте на ночь мариноваться.
- Перед приготовлением добавьте оливковое масло и перемешайте. Нанизывайте мясо на шампуры по 6 – 8 кусочков и жарьте на разогретых углях до румяности, постоянно переворачивая. Подавайте с томатным соусом и зеленью.