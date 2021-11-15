Этот специальный локальный продукт способен заменить магазинную выпечку. Будьте уверены: гости, а особенно детишки, быстро сметут его со стола. Эта классика выпечки напоминает миниатюрный рогалик из песочного теста. Начинку каждый пекарь выбирает по вкусу: орехи, мак, сыр или любимые фрукты. По традиционному рецепту основой десерта является густое сливовое повидло, которое варят из сливы сорта Венгерка.

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Своим названием кифлики обязаны немецкому слову kipferl, это особый вид рогаликов. В Украину закарпатская выпечка пришла из Венгрии.

Рецепт закарпатских кифликов

Время: 2 часа

Порций: 4

Особая выпечка / Фото varosh

Ингредиенты:

Тесто:

500 грамм муки;

250 грамм масла;

4 яичных желтка;

150 грамм сметаны;

2 столовые ложки сахара;

щепотка соли;

Ореховая начинка:

250 грамм грецких орехов;

4 белка;

1 столовая ложка сахара.

Вишневая начинка:

200 грамм вишен;

50 грамм сахара;

Для посыпки:

100 грамм сахара-пудры.

Приготовление: