Этот специальный локальный продукт способен заменить магазинную выпечку. Будьте уверены: гости, а особенно детишки, быстро сметут его со стола. Эта классика выпечки напоминает миниатюрный рогалик из песочного теста. Начинку каждый пекарь выбирает по вкусу: орехи, мак, сыр или любимые фрукты. По традиционному рецепту основой десерта является густое сливовое повидло, которое варят из сливы сорта Венгерка.
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Своим названием кифлики обязаны немецкому слову kipferl, это особый вид рогаликов. В Украину закарпатская выпечка пришла из Венгрии.
Рецепт закарпатских кифликов
Время: 2 часа
Порций: 4
Особая выпечка / Фото varosh
Ингредиенты:
Тесто:
- 500 грамм муки;
- 250 грамм масла;
- 4 яичных желтка;
- 150 грамм сметаны;
- 2 столовые ложки сахара;
- щепотка соли;
Ореховая начинка:
- 250 грамм грецких орехов;
- 4 белка;
- 1 столовая ложка сахара.
Вишневая начинка:
- 200 грамм вишен;
- 50 грамм сахара;
Для посыпки:
- 100 грамм сахара-пудры.
Приготовление:
- Для замеса теста возьмите сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и порежьте кубики.
- Масло высыпьте в глубокую миску и добавьте к нему муку, перетрите все компоненты в состояние крошки.
- Добавьте желтки и сметану в миску, замесите тесто.
- Оставить тесто в холодильнике на 1 час.
- Для ореховой начинки измельчите орехи в блендере или мясорубке.
- Добавьте к орехам взбитые белки с сахаром в пену. Все аккуратно вымешайте.
- Для вишневой начинки вынуть из вишни косточки, отцедить лишний сок, вымешать с сахаром.
- Извлеките тесто из холодильника и разделите на 5 частей.
- Раскатайте из каждой части круг, разделите его на 8 – 12 сегментов-треугольников
- Выкладываем начинку на широкую часть треугольничка и заворачиваем рогалик, начиная с широкой части.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите кифлики на противень и выпекайте 20 – 30 минут.
- Горячую выпечку посыпьте сахарной пудрой.