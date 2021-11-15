Цей особливий локальний продукт здатен замінити магазинну випічку. Будьте впевнені: гості, а особливо дітвора, швидко зметуть його зі столу. Ця класика випічки нагадує мініатюрний рогалик з пісочного тіста. Начинку кожен пекар обирає до смаку: горіхи, мак, сир чи улюблені фрукти. За традиційним рецептом основою десерту є густе сливове повидло, яке варять зі сливи сорту Угорка.

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Своїй назві кіфлики завдячують німецькому слову kipferl, це особливий вид рогаликів. В Україну закарпатська випічка прийшла з Угорщини.

Рецепт закарпатських кіфликів

Час: 2 години

Порцій: 4

Особлива випічка / Фото varosh

Інгредієнти:

Тісто:

500 грам борошна;

250 грам масла;

4 яєчні жовтки;

150 грам сметани;

2 столові ложки цукру;

дрібка солі;

Горіхова начинка:

250 грам волоських горіхів;

4 білки;

1 столова ложка цукру.

Вишнева начинка:

200 грам вишень;

50 грам цукру;

Для посипання:

100 грам цукру-пудри.

Приготування: