Цей особливий локальний продукт здатен замінити магазинну випічку. Будьте впевнені: гості, а особливо дітвора, швидко зметуть його зі столу. Ця класика випічки нагадує мініатюрний рогалик з пісочного тіста. Начинку кожен пекар обирає до смаку: горіхи, мак, сир чи улюблені фрукти. За традиційним рецептом основою десерту є густе сливове повидло, яке варять зі сливи сорту Угорка.

Актуально Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину

Своїй назві кіфлики завдячують німецькому слову kipferl, це особливий вид рогаликів. В Україну закарпатська випічка прийшла з Угорщини.

Рецепт закарпатських кіфликів

Час: 2 години
Порцій: 4

Особлива випічка / Фото varosh

Інгредієнти:

Тісто:

  • 500 грам борошна;
  • 250 грам масла;
  • 4 яєчні жовтки;
  • 150 грам сметани;
  • 2 столові ложки цукру;
  • дрібка солі;

Горіхова начинка:

  • 250 грам волоських горіхів;
  • 4 білки;
  • 1 столова ложка цукру.

Вишнева начинка:

  • 200 грам вишень;
  • 50 грам цукру;

Для посипання:

  • 100 грам цукру-пудри.

Приготування:

  1. Для замішування тіста візьміть вершкове масло (воно має бути кімнатної температури) та поріжте на кубики.
  2. Масло висипте у глибоку миску та додайте до нього борошно, перетріть всі компоненти до стану крихти.
  3. Додайте у миску жовтки та сметану, замісіть тісто.
  4. Залишіть тісто у холодильнику на 1 годину.
  5. Для горіхової начинки подрібніть горіхи у блендері або у м'ясорубці.
  6. Додайте до горіхів білки збиті з цукром у піну. Все акуратно вимішайте.
  7. Для вишневої начинки вийняти з вишні кісточки, відцідити зайвий сік, вимішайте з цукром.
  8. Дістаньте тісто з холодильники та розділіть на 5 частин.
  9. Розкачайте з кожної частини коло, поділіть його на 8-12 сегментів-трикутників
  10. Викладаємо начинку на широку частину трикутничка і загортаємо рогалик, починаючи з широкої частини.
  11. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  12. Викладіть кіфлики на деко і випікайте 20-30 хвилин.
  13. Гарячу випічку посипте цукровою пудрою.