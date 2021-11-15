Классика аутентичной выпечки: готовим кифлики – известный закарпатский десерт

15 ноября 2021 , 22:59
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Источник:

ВВС

Кифлики – сладкое наследие предков, рецепт этого десерта уже не один десяток лет передается от поколения в поколение. Эта особенная локальная выпечка Закарпатья имеет невероятный вкус, а еще это отличный подарок, поскольку кифлики имеют долгое время хранения.

Этот специальный локальный продукт способен заменить магазинную выпечку. Будьте уверены: гости, а особенно детишки, быстро сметут его со стола. Эта классика выпечки напоминает миниатюрный рогалик из песочного теста. Начинку каждый пекарь выбирает по вкусу: орехи, мак, сыр или любимые фрукты. По традиционному рецепту основой десерта является густое сливовое повидло, которое варят из сливы сорта Венгерка.

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Своим названием кифлики обязаны немецкому слову kipferl, это особый вид рогаликов. В Украину закарпатская выпечка пришла из Венгрии.

Рецепт закарпатских кифликов

Время: 2 часа
Порций: 4

Особая выпечка / Фото varosh

Ингредиенты:

Тесто:

  • 500 грамм муки;
  • 250 грамм масла;
  • 4 яичных желтка;
  • 150 грамм сметаны;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • щепотка соли;

Ореховая начинка:

  • 250 грамм грецких орехов;
  • 4 белка;
  • 1 столовая ложка сахара.

Вишневая начинка:

  • 200 грамм вишен;
  • 50 грамм сахара;

Для посыпки:

  • 100 грамм сахара-пудры.

Приготовление:

  1. Для замеса теста возьмите сливочное масло (оно должно быть комнатной температуры) и порежьте кубики.
  2. Масло высыпьте в глубокую миску и добавьте к нему муку, перетрите все компоненты в состояние крошки.
  3. Добавьте желтки и сметану в миску, замесите тесто.
  4. Оставить тесто в холодильнике на 1 час.
  5. Для ореховой начинки измельчите орехи в блендере или мясорубке.
  6. Добавьте к орехам взбитые белки с сахаром в пену. Все аккуратно вымешайте.
  7. Для вишневой начинки вынуть из вишни косточки, отцедить лишний сок, вымешать с сахаром.
  8. Извлеките тесто из холодильника и разделите на 5 частей.
  9. Раскатайте из каждой части круг, разделите его на 8 – 12 сегментов-треугольников
  10. Выкладываем начинку на широкую часть треугольничка и заворачиваем рогалик, начиная с широкой части.
  11. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  12. Выложите кифлики на противень и выпекайте 20 – 30 минут.
  13. Горячую выпечку посыпьте сахарной пудрой.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська