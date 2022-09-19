Евгений Клопотенко сообщил о своем отказе в The Best Chef Awards, проходящем в Мадриде, на своей странице в инстаграмме. В сообщении он рассказал читателям, что к мероприятию пригласили российского шеф-повара Владимира Мухина, а это значит, что он туда ни ногой.

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Организатор The Best Chef Awards объяснил, что он "человек мира. И российский шеф – человек мира". Евгений Клопотенко трактует это, как не обращать внимание на войну и молчать, никак не влиять на события и в конце концов – поддерживать войну.

На это мероприятие приглашен российский шеф. Теперь мы туда не едем,

– прокомментировал Евгений.

Евгений добавил, что понимает желание людей быть немного дальше от войны. Но сейчас быть человеком мира – ето поддерживать войну.

"Потому что разберемся по россиянам, которые говорят, что они за мир: они функционируют в режиме и адаптируются под него вместо того, чтобы менять. Это значит, что они позволяют режиму и войне существовать. Зверства в Изюме, более 400 найденных истерзанных тел, а здесь продолжают на международные премии приглашать выступать российского шефа, и, к сожалению, это не шутка. Не мешаешь войне существовать – поддерживаешь войну. Так и делает мухин, российский шеф. А мировая премия, значит, способствует его действиям", – заявил Клопотенко.

Интересно, что организатор премии The Best Chef Awards одно время очень поддерживал украинскую гастрономию и даже подписывал манифест украинской кухни, но почему в этой ситуации происходит иначе. Евгений не скрывает, что ему непонятна такая позиция организатора.

Почему-то для людей иметь мировую позицию – это закрывать глаза и иметь авторитет тем, кто кормит войну. А на самом деле быть за мир – это помогать остановить тех, кто вызвал войну,

– добавил шеф-повар.

Евгений призвал всех, кто поддерживает его и его поступок, "перейти на страницу премии в соцсети инстаграмм и под сообщением с ним написать, верно ли то, что спонсоры премии поддерживают событие, где официально представлены россияне и таким образом молчаливо терпят войну".