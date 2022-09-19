Євген Клопотенко повідомив про свою відмову в The Best Chef Awards, який проходить у Мадриді, на своїй сторінці в інстаграмі. У дописі він розповів читачам, що на захід запросили російського шеф-кухаря Володимира Мухіна, а це означає, що він туди ні ногою.

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Організатор The Best Chef Awards пояснив, що він "людина миру. І російський шеф – людина миру". Євген Клопотенко трактує це, як не звертати увагу на війну і мовчати, ніяк не впливати на події та вкінці кінців – підтримувати війну.

На цей захід запрошено російського шефа. Тепер ми туди не їдемо,

– прокоментував Євген.

Євген додав, що розуміє бажання людей бути трохи далі від війни. Але зараз бути людиною миру – підтримувати війну.

"Бо розберімось по росіянах, які говорять, що вони за мир: вони функціонують у режимі й адаптуються під нього замість того, щоб змінювати. Це означає, що вони дозволяють режиму і війні існувати. Звірства в Ізюмі, понад 400 знайдених катованих тіл, а тут продовжують на міжнародні премії запрошувати виступати російського шефа, і, на жаль, це не жарт. Не заважаєш війні існувати – підтримуєш війну. Так і робить мухін, російський шеф. А світова премія, виходить, сприяє його діям", – заявив Клопотенко.

Цікаво, що організатор премії The Best Chef Awards у свій час дуже підтримував українську гастрономію і навіть підписував Маніфест української кухні, але чому в цій ситуації відбувається інакше. Євген не приховує, що йому незрозуміла така позиція організатора.

Чомусь для людей мати позицію миру – це закривати очі та мати авторитет тим, хто годує війну. А насправді бути за мир – це допомагати зупинити тих, хто спричинив війну,

– додав шеф-кухар.

Євген закликав усіх, хто підтримує його та його вчинок, "перейти на сторінку премії в соцмережі інстаграм і під дописом з ним написати, чи вірно те, що спонсори премії підтримують подію, де офіційно представлені росіяни й таким чином мовчазно толерують війні".