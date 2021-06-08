Три рецепта клубничного варенья: готовим на зиму

Сезон клубники в разгаре, а это значит, что пора делать заготовки на зиму. Существует множество рецептов приготовления вкусного клубничного варенья на зиму, однако мы выбрали для вас три самых лучших.
Клубника – настоящая вкусность и признак наступления лета. Кроме большого количества витаминов и минералов в ягодах клубники содержится много цинка, который снижает риск сердечно-сосудистой болезни и выступает антиоксидантом в организме человека.
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Готовое клубничное варенье можно использовать в десертах, выпечке или просто кушать с чаем. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.
Рецепт клубничного варенья с целыми ягодами
- Время: 18 часов
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 261 ккал
Клубничное варенье с целыми ягодами / Фото Максимум
– 1 кг клубники;
– 1 кг сахара;
– 2 г лимонной кислоты
– 20 – 25 мл воды.
- Тщательно промойте клубнику в холодной воде. Удалите хвостики и еще раз промойте ее водой. Отбросьте ягоды на дуршлаг, чтобы стекла вода.
- Переложите клубнику в глубокую и широкую миску. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 12 часов, чтобы клубника пустила сок.
- Перемешайте ягоды, но не повредите и не помните их.
- Растворите лимонную кислоту в воде и добавьте к клубнике.
- Отправьте миску с ягодами на огонь и перемешивайте массу до полного растворения сахара.
- Снимите миску с клубникой с плиты.
- Возьмите небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налейте в нее не более двух стаканов клубники с сахаром.
- Отварите ее на сильном огне при постоянном помешивании около минуты. Уменьшите огонь до среднего и проварите еще 4 минуты помешивая.
- Перелейте сваренную порцию клубники в чистую и стерилизованную банку и закройте ее.
- Повторяйте этот процесс пока не закончится вся клубника.
- Закрытую в банках клубнику охладите вверх дном, затем храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!
Рецепт клубничного варенья половинками
- Время: 16 часов
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 250 ккал
Варенье из клубники половинками / Фото Точка нет
– 1 кг клубники;
– 700 г сахара;
– сок одного лимона.
- Тщательно промойте клубнику и переберите ее. Удалите плодоножки и взвесьте ягоды. Разрежьте клубнику на половинки.
- Засыпьте клубнику сахаром, выжмите лимонный сок и отправьте ягоды в холодильник на ночь.
- Утром поставьте ягоды на огонь и варите на среднем огне 30 минут постоянно помешивая деревянной ложкой. Не забывайте снимать пену из отвара.
- Клубнику в варенье можно оставить половинками, а можно измельчить в однородную массу.
- Верните клубнику снова на маленький огонь и варите еще 20 минут.
- Разложите варенье по стерилизованным банкам, закройте их и отправьте охлаждаться.
- Храните варенье из клубники в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!
Рецепт густого клубничного варенья
- Время: 2 часа
- Порции: 2
- Калорийность на 100 граммов: 245 ккал
Пюре из клубникик / Фото Сегодня
– 1 кг клубники;
– 800 г сахара.
- Тщательно помойте клубнику, удалите плодоножки и просушите ее.
- Соедините клубнику с сахаром и перебейте в однородную массу блендером.
- Пюре клубники разделите по пищевым контейнерам и отправьте в морозилку или в стерилизованные банки. Закройте клубнику крышками.
- Храните клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике. Приятного аппетита!