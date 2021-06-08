Три рецепта клубничного варенья: готовим на зиму

Сезон клубники в разгаре, а это значит, что пора делать заготовки на зиму. Существует множество рецептов приготовления вкусного клубничного варенья на зиму, однако мы выбрали для вас три самых лучших.

Клубника – настоящая вкусность и признак наступления лета. Кроме большого количества витаминов и минералов в ягодах клубники содержится много цинка, который снижает риск сердечно-сосудистой болезни и выступает антиоксидантом в организме человека.

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Готовое клубничное варенье можно использовать в десертах, выпечке или просто кушать с чаем. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Рецепт клубничного варенья с целыми ягодами

Время: 18 часов

18 часов Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 261 ккал



Клубничное варенье с целыми ягодами / Фото Максимум

Тщательно промойте клубнику в холодной воде. Удалите хвостики и еще раз промойте ее водой. Отбросьте ягоды на дуршлаг, чтобы стекла вода. Переложите клубнику в глубокую и широкую миску. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 12 часов, чтобы клубника пустила сок. Перемешайте ягоды, но не повредите и не помните их. Растворите лимонную кислоту в воде и добавьте к клубнике. Отправьте миску с ягодами на огонь и перемешивайте массу до полного растворения сахара. Снимите миску с клубникой с плиты. Возьмите небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налейте в нее не более двух стаканов клубники с сахаром. Отварите ее на сильном огне при постоянном помешивании около минуты. Уменьшите огонь до среднего и проварите еще 4 минуты помешивая. Перелейте сваренную порцию клубники в чистую и стерилизованную банку и закройте ее. Повторяйте этот процесс пока не закончится вся клубника. Закрытую в банках клубнику охладите вверх дном, затем храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Рецепт клубничного варенья половинками

Время: 16 часов

16 часов Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 250 ккал

– 1 кг клубники;– 1 кг сахара;– 2 г лимонной кислоты– 20 – 25 мл воды.



Варенье из клубники половинками / Фото Точка нет

Тщательно промойте клубнику и переберите ее. Удалите плодоножки и взвесьте ягоды. Разрежьте клубнику на половинки. Засыпьте клубнику сахаром, выжмите лимонный сок и отправьте ягоды в холодильник на ночь. Утром поставьте ягоды на огонь и варите на среднем огне 30 минут постоянно помешивая деревянной ложкой. Не забывайте снимать пену из отвара. Клубнику в варенье можно оставить половинками, а можно измельчить в однородную массу. Верните клубнику снова на маленький огонь и варите еще 20 минут. Разложите варенье по стерилизованным банкам, закройте их и отправьте охлаждаться. Храните варенье из клубники в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Рецепт густого клубничного варенья

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2

2 Калорийность на 100 граммов: 245 ккал

– 1 кг клубники;– 700 г сахара;– сок одного лимона.



Пюре из клубникик / Фото Сегодня

Тщательно помойте клубнику, удалите плодоножки и просушите ее. Соедините клубнику с сахаром и перебейте в однородную массу блендером. Пюре клубники разделите по пищевым контейнерам и отправьте в морозилку или в стерилизованные банки. Закройте клубнику крышками. Храните клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике. Приятного аппетита!

– 1 кг клубники;– 800 г сахара.