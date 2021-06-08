Клубника – настоящая вкусность и признак наступления лета. Кроме большого количества витаминов и минералов в ягодах клубники содержится много цинка, который снижает риск сердечно-сосудистой болезни и выступает антиоксидантом в организме человека.

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Готовое клубничное варенье можно использовать в десертах, выпечке или просто кушать с чаем. Все зависит от ваших вкусов и предпочтений.

Рецепт клубничного варенья с целыми ягодами

  • Время: 18 часов
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 261 ккал


Клубничное варенье с целыми ягодами / Фото Максимум

  1. Тщательно промойте клубнику в холодной воде. Удалите хвостики и еще раз промойте ее водой. Отбросьте ягоды на дуршлаг, чтобы стекла вода.
  2. Переложите клубнику в глубокую и широкую миску. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте на 12 часов, чтобы клубника пустила сок.
  3. Перемешайте ягоды, но не повредите и не помните их.
  4. Растворите лимонную кислоту в воде и добавьте к клубнике.
  5. Отправьте миску с ягодами на огонь и перемешивайте массу до полного растворения сахара.
  6. Снимите миску с клубникой с плиты.
  7. Возьмите небольшую кастрюльку из нержавеющей стали, налейте в нее не более двух стаканов клубники с сахаром.
  8. Отварите ее на сильном огне при постоянном помешивании около минуты. Уменьшите огонь до среднего и проварите еще 4 минуты помешивая.
  9. Перелейте сваренную порцию клубники в чистую и стерилизованную банку и закройте ее.
  10. Повторяйте этот процесс пока не закончится вся клубника.
  11. Закрытую в банках клубнику охладите вверх дном, затем храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Рецепт клубничного варенья половинками

  • Время: 16 часов
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 250 ккал


Варенье из клубники половинками / Фото Точка нет

  1. Тщательно промойте клубнику и переберите ее. Удалите плодоножки и взвесьте ягоды. Разрежьте клубнику на половинки.
  2. Засыпьте клубнику сахаром, выжмите лимонный сок и отправьте ягоды в холодильник на ночь.
  3. Утром поставьте ягоды на огонь и варите на среднем огне 30 минут постоянно помешивая деревянной ложкой. Не забывайте снимать пену из отвара.
  4. Клубнику в варенье можно оставить половинками, а можно измельчить в однородную массу.
  5. Верните клубнику снова на маленький огонь и варите еще 20 минут.
  6. Разложите варенье по стерилизованным банкам, закройте их и отправьте охлаждаться.
  7. Храните варенье из клубники в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Рецепт густого клубничного варенья

  • Время: 2 часа
  • Порции: 2
  • Калорийность на 100 граммов: 245 ккал


Пюре из клубникик / Фото Сегодня

  1. Тщательно помойте клубнику, удалите плодоножки и просушите ее.
  2. Соедините клубнику с сахаром и перебейте в однородную массу блендером.
  3. Пюре клубники разделите по пищевым контейнерам и отправьте в морозилку или в стерилизованные банки. Закройте клубнику крышками.
  4. Храните клубничное пюре в течение 6 месяцев в холодильнике. Приятного аппетита!