Полуниця – справжній смаколик та ознака настання літа. Окрім великої кількості вітамінів та мінералів в ягодах полуниці міститься багато цинку, знижує ризик серцево-судинної хвороби та виступає антиоксидантом в організмі людини.
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Готове полуничне варення можна використовувати у десертах, випічці або просто куштувати з чаєм. Все залежить від ваших смаків та вподобань.
Рецепт полуничного варення з цілими ягодами
- Час: 18 годин
- Порції: 3 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 261 ккал
Полуничне варення цілими ягодами / Фото Максимум
- Ретельно помийте полуницю в холодній воді. Видаліть хвостики та ще раз промийте її водою. Відкиньте ягоди на друшляк, щоб стекла вода.
- Перекладіть полуницю в глибоку та широку миску. Засипте ягоди цукром та залишіть на 12 годин, що полуниця пустила сік.
- Перемішайте ягоди, але не пошкодьте та не помніть їх.
- Розчиніть лимонну кислоту у воді та додайте до полуниці.
- Відправте миску з ягодами на вогонь та перемішуйте масу до повного розчинення цукру.
- Зніміть миску з полуницею з плити.
- Візьміть невелику каструльку з нержавіючої сталі, налийте в неї не більше двох склянок полуниці з цукром.
- Відваріть її на сильному вогні при постійному помішуванні близько хвилини. Зменште вогонь до середнього та проваріть ще 4 хвилини помішуючи.
- Перелийте зварену порцію полуниці в чисту та стерилізовану банку та закрийте її.
- Повторюйте цей процес доки не закінчиться вся полуниця.
- Закриту в банках полуницю охолодіть догори дном, потім зберігайте в темному й прохолодному місці. Смачного!
Рецепт полуничного варення половинками
- Час: 16 годин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 250 ккал
Варення полуниці половинками / Фото Точка нет
- Ретельно помийте полуницю та переберіть її. Видаліть плодоніжки та зважте ягоди. Розріжте полуницю на половинки.
- Засипте полуницю цукром, вичавіть лимонний сік та відправте ягоди в холодильник на ніч.
- Зранку поставте ягоди на вогонь та варіть на середньому вогні 30 хвилин постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Не забувайте знімати піну з відвару.
- Полуницю у варенні можна залишити половинками, а можна подрібнити в однорідну масу.
- Поверніть полуницю знову на маленький вогонь та варіть ще 20 хвилин.
- Розкладіть варення по стерилізованих банках, закрийте їх та відправте охолоджуватися.
- Зберігайте варення з полуниці в темному та прохолодному місці. Смачного!
Рецепт густого полуничного варення
- Час: 2 години
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 245 ккал
Пюре полуниці / Фото Сьогодні
- Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та просушіть її.
- З'єднайте полуницю з цукром та перебийте в однорідну масу блендером.
- Пюре полуниці розділіть по харчових контейнерах та відправте в морозилку або в стерилізовані банки. Закрийте полуницю кришками.
- Зберігайте полуничне пюре протягом 6 місяців в холодильнику. Смачного!