Полуниця – справжній смаколик та ознака настання літа. Окрім великої кількості вітамінів та мінералів в ягодах полуниці міститься багато цинку, знижує ризик серцево-судинної хвороби та виступає антиоксидантом в організмі людини.

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Готове полуничне варення можна використовувати у десертах, випічці або просто куштувати з чаєм. Все залежить від ваших смаків та вподобань.

Рецепт полуничного варення з цілими ягодами

  • Час: 18 годин
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 261 ккал


Полуничне варення цілими ягодами / Фото Максимум

  1. Ретельно помийте полуницю в холодній воді. Видаліть хвостики та ще раз промийте її водою. Відкиньте ягоди на друшляк, щоб стекла вода.
  2. Перекладіть полуницю в глибоку та широку миску. Засипте ягоди цукром та залишіть на 12 годин, що полуниця пустила сік.
  3. Перемішайте ягоди, але не пошкодьте та не помніть їх.
  4. Розчиніть лимонну кислоту у воді та додайте до полуниці.
  5. Відправте миску з ягодами на вогонь та перемішуйте масу до повного розчинення цукру.
  6. Зніміть миску з полуницею з плити.
  7. Візьміть невелику каструльку з нержавіючої сталі, налийте в неї не більше двох склянок полуниці з цукром.
  8. Відваріть її на сильному вогні при постійному помішуванні близько хвилини. Зменште вогонь до середнього та проваріть ще 4 хвилини помішуючи.
  9. Перелийте зварену порцію полуниці в чисту та стерилізовану банку та закрийте її.
  10. Повторюйте цей процес доки не закінчиться вся полуниця.
  11. Закриту в банках полуницю охолодіть догори дном, потім зберігайте в темному й прохолодному місці. Смачного!

Рецепт полуничного варення половинками

  • Час: 16 годин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 250 ккал


Варення полуниці половинками / Фото Точка нет

  1. Ретельно помийте полуницю та переберіть її. Видаліть плодоніжки та зважте ягоди. Розріжте полуницю на половинки.
  2. Засипте полуницю цукром, вичавіть лимонний сік та відправте ягоди в холодильник на ніч.
  3. Зранку поставте ягоди на вогонь та варіть на середньому вогні 30 хвилин постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Не забувайте знімати піну з відвару.
  4. Полуницю у варенні можна залишити половинками, а можна подрібнити в однорідну масу.
  5. Поверніть полуницю знову на маленький вогонь та варіть ще 20 хвилин.
  6. Розкладіть варення по стерилізованих банках, закрийте їх та відправте охолоджуватися.
  7. Зберігайте варення з полуниці в темному та прохолодному місці. Смачного!

Рецепт густого полуничного варення

  • Час: 2 години
  • Порції:
  • Калорійність на 100 грамів: 245 ккал


Пюре полуниці / Фото Сьогодні

  1. Ретельно помийте полуницю, видаліть плодоніжки та просушіть її.
  2. З'єднайте полуницю з цукром та перебийте в однорідну масу блендером.
  3. Пюре полуниці розділіть по харчових контейнерах та відправте в морозилку або в стерилізовані банки. Закрийте полуницю кришками.
  4. Зберігайте полуничне пюре протягом 6 місяців в холодильнику. Смачного!