Коблер с клубникой – отличная идея для завтрака или десерта. Блюдо из сладкой или соленой начинки, которую запекают в духовке с добавлением жидкого песочного теста.

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Это популярный пирог в США, который готовят с добавлением яблок. Также существует разновидность пирога. В Англии его готовят на плите в сковороде. Не стоит выпечку путать с крамблом.

Как приготовить клубничный коблер с мороженым

Время: 55 минут

55 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 67 ккал

Ингредиенты:

– 550 граммов клубники;

– 200 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 1 ложка кукурузного крахмала;

– 120 граммов сливочного масла 82%;

– 50 миллилитров молока 2,5%;

– ванильный сахар;

– разрыхлитель;

– щепотка соли.

Клубнику помойте, очистите, разрежьте на четыре части. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.В миске соедините муку, разрыхлитель, соль, добавьте сливочное масло, перемешайте.

Клубника/ Фото Unsplash

Далее – влейте в тесто молоко, замесите тесто. Форму смажьте сливочным маслом, выложите клубнику, добавьте кукурузный крахмал, добавьте сахар, ванильный сахар, аккуратно сверху выложите тесто.

Клубничный коблер с мороженым/ Фото Unsplash