Коблер з полуницею – чудова ідея для сніданку або десерту. Страва з солодкої або солоної начинки, яку запікають у духовці з додаванням рідкого пісочного тіста.
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Це популярний пиріг у США, який готують з додаванням яблук. Також існує різновид пирога. У Англії його готують на плиті у сковороді. Не варто випічку плутати з крамблом.
Як приготувати полуничний коблер з морозивом
- Час: 55 хвилин
- Порції: 2 – 4
- Калорійність на 100 грамів: 67 ккал
- Полуницю помийте, почистіть, розріжте на чотири частини.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно, розпушувач, сіль, додайте вершкове масло, перемішайте.
Полуниця/ Фото Unsplash
- Далі – влийте молоко, замісіть тісто.
- Форму змастіть вершковим маслом, викладіть полуницю, додайте кукурудзяний крохмаль, додайте цукор, ванільний цукор, зверху акуратно викладіть тісто.
Полуничний коблер з морозивом/ Фото Unsplash
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 хвилин до готовності.
- Викладіть пиріг, залиште для охолодження, розділіть на порції. Подавайте з морозивом. Смачного!