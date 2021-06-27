Коблер з полуницею – чудова ідея для сніданку або десерту. Страва з солодкої або солоної начинки, яку запікають у духовці з додаванням рідкого пісочного тіста.

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Це популярний пиріг у США, який готують з додаванням яблук. Також існує різновид пирога. У Англії його готують на плиті у сковороді. Не варто випічку плутати з крамблом

Як приготувати полуничний коблер з морозивом

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 2 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 67 ккал
  1. Полуницю помийте, почистіть, розріжте на чотири частини.
  2. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно, розпушувач, сіль, додайте вершкове масло, перемішайте.

Полуниця/ Фото Unsplash

  1. Далі – влийте молоко, замісіть тісто.
  2. Форму змастіть вершковим маслом, викладіть полуницю, додайте кукурудзяний крохмаль, додайте цукор, ванільний цукор, зверху акуратно викладіть тісто.

Полуничний коблер з морозивом/ Фото Unsplash

  1. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 хвилин до готовності.
  2. Викладіть пиріг, залиште для охолодження, розділіть на порції. Подавайте з морозивом. Смачного!