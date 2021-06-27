Клубничный коблер с мороженым: секреты приготовления вкусного десерта
27 июня 2021 , 10:37Читати новину українською
Источник:24 канал
Сезон клубники продолжается. Предлагаем приготовить ароматный и легкий десерт клубничного пирога –коблер. Детали – в материале.
Коблер с клубникой – отличная идея для завтрака или десерта. Блюдо из сладкой или соленой начинки, которую запекают в духовке с добавлением жидкого песочного теста.
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Это популярный пирог в США, который готовят с добавлением яблок. Также существует разновидность пирога. В Англии его готовят на плите в сковороде. Не стоит выпечку путать с крамблом.
Как приготовить клубничный коблер с мороженым
- Время: 55 минут
- Порции: 2 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 67 ккал
– 550 граммов клубники;
– 200 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 1 ложка кукурузного крахмала;
– 120 граммов сливочного масла 82%;
– 50 миллилитров молока 2,5%;
– ванильный сахар;
– разрыхлитель;
– щепотка соли.
- Клубнику помойте, очистите, разрежьте на четыре части.
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.В миске соедините муку, разрыхлитель, соль, добавьте сливочное масло, перемешайте.
Клубника/ Фото Unsplash
- Далее – влейте в тесто молоко, замесите тесто.
- Форму смажьте сливочным маслом, выложите клубнику, добавьте кукурузный крахмал, добавьте сахар, ванильный сахар, аккуратно сверху выложите тесто.
Клубничный коблер с мороженым/ Фото Unsplash
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45 минут до готовности.
- Выложите пирог, оставьте для охлаждения, разделите на порции. Подавайте с мороженым. Приятного аппетита!