Клубничный коблер с мороженым: секреты приготовления вкусного десерта

Сезон клубники продолжается. Предлагаем приготовить ароматный и легкий десерт клубничного пирога –коблер. Детали – в материале.

Коблер с клубникой – отличная идея для завтрака или десерта. Блюдо из сладкой или соленой начинки, которую запекают в духовке с добавлением жидкого песочного теста.

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Это популярный пирог в США, который готовят с добавлением яблок. Также существует разновидность пирога. В Англии его готовят на плите в сковороде. Не стоит выпечку путать с крамблом.

Как приготовить клубничный коблер с мороженым

Время: 55 минут

55 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 67 ккал

Клубнику помойте, очистите, разрежьте на четыре части. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.В миске соедините муку, разрыхлитель, соль, добавьте сливочное масло, перемешайте.

– 550 граммов клубники;– 200 граммов муки;– 100 граммов сахара;– 1 ложка кукурузного крахмала;– 120 граммов сливочного масла 82%;– 50 миллилитров молока 2,5%;– ванильный сахар;– разрыхлитель;– щепотка соли.

Клубника/ Фото Unsplash

Далее – влейте в тесто молоко, замесите тесто. Форму смажьте сливочным маслом, выложите клубнику, добавьте кукурузный крахмал, добавьте сахар, ванильный сахар, аккуратно сверху выложите тесто.

Клубничный коблер с мороженым/ Фото Unsplash