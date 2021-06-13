В сезон фруктов и ягод можно приготовить вкусные и витаминные коктейли, которые понравятся всем.

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Смузи готовят с добавлением клубники, молока или натурального йогурта, сахара или меда. Также добавляют мяту, овсяные хлопья. По желанию можно добавить лед.

Смузи с клубникой / Фото Pexels​

Как приготовить клубничный смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 49 ккал

Ингредиенты:

– 200 граммов клубники;

– 120 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– 1 столовая ложка сахара или меда.

Клубнику тщательно помойте, очистите от зеленых листочков, нарежьте ломтиками. Ягоды выложите в блендер, добавьте сахар или мед, влейте молоко, измельчите в блендере до однородной консистенции.

Смузи с клубникой и бананом/ Фото Freepik

Как приготовить клубнично-банановый смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 85 ккал

Ингредиенты:

– 100 граммов клубники;

– 1 банан;

– 200 миллилитров молока или натурального йогурта;

– веточка мяты;

– 1 столовая ложка сахара или меда.

Клубнику помойте, очистите, разрежьте пополам. Банан очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Мяту помойте. В блендер выложите клубнику, банан, измельчите. Далее – влейте молоко, добавьте сахар или мед, несколько листочков мяты, измельчите до однородной консистенции. Вылейте смузи в стакан, задекорируйте ломтиками клубники и листочками мяты.

Клубничный смузи с овсянкой​/ Фото Pexels

Как приготовить клубнично-овсяный смузи

Время: 5 минут

5 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 97 ккал

Ингредиенты:

– 300 граммов клубники;

– 250 миллилитров молока 2,5 – 3,2%;

– 3 столовых ложки овсяных хлопьев;

– 1 столовая ложка сахара или меда.